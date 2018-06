Katja Herbers kon een tijd weinig zeggen over haar rol in Westworld, een prestigieuze serie van het Amerikaanse betaalkanaal HBO, met een budget van zo’n tien miljoen dollar per aflevering. Maar na de laatste aflevering van het jaar, die vanaf deze maandag is te zien, kan ze de balans opmaken (opgepast, spoilers).

Westworld gaat over een futuristisch Wilde Westen-pretpark met levensechte robots die in opstand komen tegen hun menselijke makers. Herbers speelt in het tweede seizoen Emily, de onverschrokken dochter van de wrede ‘Man in Black’, baas van het concern dat het park exploiteert, gespeeld door veteraan Ed Harris.

Westworld is een grote productie. Hoe is het om in zo’n machine terecht te komen?

„Het voelde niet als een machine. Als je op de set staat is het ook wel weer intiem. Ik moest me wel mentaal voorbereiden: Westworld heeft veel fans. Het was vooral belangrijk om niet zenuwachtig te worden.”

U speelt de dochter van Ed Harris

„Ik wist van tevoren niet alle details. Dat ik zijn dochter was hoorde ik pas toen ik de rol had. Het gaf mij een enorme backstory. Haar moeder heeft zelfmoord gepleegd en ze geeft haar vader daarvan de schuld. Ze komt naar het park om hem te confronteren. Het is een complex personage.”

Herbers in Westworld:



Is het moeilijk om als acteur de ingewikkelde verhaallijnen te volgen?

„Ik moet afleveringen meestal terugkijken om het helemaal te begrijpen. En ik heb veel gehad aan een YouTube-kanaal waarop per aflevering duiding en uitleg wordt gegeven. Het gaat echt ergens over: grote thema’s als kunstmatige intelligentie, onsterfelijkheid en de vraag of vrije wil wel bestaat.”

Hoe gaan makers Lisa Joy en Jonathan Nolan te werk?

„Ze zijn idioot intelligent en hebben een planning voor zes seizoenen. Als acteur werk je hard en ben je de hele dag op een set. Maar zij zijn werkelijk 24 uur per dag aan het werk. Westworld schrijft zich niet vanzelf.”

Hoeveel dagen was u op de set?

„De opnames van het seizoen duurden zes maanden, ik ben er zo’n twintig dagen geweest. Er zit veel tijd tussen de scènes die ik speel. Vorig jaar deed ik een speelfilm in Nederland, Weg van Jou. Dan film je een maand achter elkaar en kom je meer in een ritme. Een hoofdrol spelen is een stuk makkelijker dan af en toe eens langskomen.”

U wisselt Amerikaanse producties af met Nederlandse projecten.

„Ik wil niet alleen in Amerika zitten. Het is geweldig om met Ed Harris te mogen spelen, dat is wel een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Maar ik sta net zo graag in Nederland op een set met een gezellige Nederlandse collega. Bij Westworld ligt wel een enorme druk op de cast en crew. Dat hebben we in Nederland veel minder.”

Opent Westworld nieuwe deuren?

„Ik merk wel dat ik uitnodigingen krijg voor betere audities. Dan sta je opeens te concurreren met iemand als Natalie Portman. Die rol krijg ik dan natuurlijk niet, maar het is wel leuk om een bijzonder script te lezen. Ik maak me dan geen illusies.”

Men spreekt van een gouden tijdperk voor tv. Merkt u dat ook?

„Absoluut. De keerzijde is dat door het enorme aanbod sommige series niet gezien worden. Ik zat bijvoorbeeld in Manhattan. Echt een goede serie, mijn eerste rol in Amerika. Hij zat alleen op een zender waar niemand naar keek.”

In de negende aflevering lijkt er een einde aan uw verhaal te komen.

„Maar het zou kunnen dat haar geest is opgeslagen in een computer. Dus technisch gezien zou ze kunnen terugkeren. Ik heb nog geen contract voor een nieuw seizoen. Ze kunnen haar geest ook in het lijf van een andere acteur stoppen, alles kan.”