Frankrijk en Spanje met plannen naar EU-top migratie

De Franse president Macron en de Spaanse regeringsleider Sánchez gaan zondagmiddag met een aantal plannen naar de informele EU-top over migratie. Zo willen Frankrijk en Spanje dat er gesloten vluchtelingencentra komen en dat er financiële sancties moeten zijn voor landen die migranten, van wie de asielaanvraag is ingewilligd, weigeren op te opvangen, lieten zij zaterdag weten tijdens een persconferentie.

Gevraagd naar zijn visie op de financiële sancties zei Macron volgens persbureau Reuters:

“Ik ben vóór mechanismen die hier rekening mee houden. Je kunt geen landen hebben die massaal profiteren van de solidariteit van de Europese Unie en die hun nationale egoïsme massaal uitdrukken als het gaat om migrantenkwesties.”

Hiermee doelt hij op landen als Hongarije, Polen en Tsjechië die zich verzetten tegen de herverdeling van vluchtelingen binnen de Europese Unie.

Centra in dichtstbijzijnde en veiligste land

De gesloten vluchtelingencentra moeten volgens de twee regeringsleiders in het dichtstbijzijnde en veiligste land staan en worden gefinancierd met Europees geld. Migranten die daar verblijven zouden zo snel mogelijk te horen moeten krijgen of hun aanvraag wordt gehonoreerd.

Vorige week tartte Italië de Europese Unie door een reddingsschip van een hulporganisatie toegang tot de havens te weigeren. De Aquarius, met daarop meer dan 600 migranten, werd niet toegelaten tot het land. Ook Malta had het schip geweigerd. Spanje liet het schip na dagen van ophef wel aanmeren in de haven van Valencia.

Italië en Malta weigeren schip

Deze week weigert Italië opnieuw een schip met migranten en ook Malta laat de Lifeline niet toe. Het schip is van een Duitse hulporganisatie maar vaart met een Nederlandse vlag. Het is onduidelijk of het daadwerkelijk een Nederlands schip is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zei donderdag tegen NRC dat Nederland geen verantwoordelijkheid voor het schip draagt, aangezien het niet is geregistreerd bij het kadaster. Spanje heeft Malta wel al hulp toegezegd bij het opvangen van het schip.

In Brussel komen zaterdag zestien EU-leiders bij elkaar om te praten over oplossingen voor het migratieprobleem in Europa. De informele top is een initiatief van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook premier Mark Rutte is erbij aanwezig.