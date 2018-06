Frankrijk arresteert tien extreemrechtse verdachten

Frankrijk heeft zondagavond tien extreemrechtse verdachten gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van gewelddadige acties tegen moslims. Dat meldt persbureau AFP. Wat de tien precies van plan waren, is nog onduidelijk.

Franse veiligheidsdiensten spreken van een “georganiseerd verband” waarin de tien mogelijk van plan waren om gewelddadige acties uit te voeren tegen moslims. Van de beoogde slachtoffers zou mogelijk een deel gelinkt zijn aan de radicale islam. Onderzoek moet nog uitwijzen in hoeverre die plannen al concreet waren gemaakt. Volgens interne communicatie onderschept door de veiligheidsdiensten zou gesproken zijn over het verkrijgen van wapens. Bij verdere doorzoekingen werden al wapens ingenomen, aldus AFP.

Onderzoek naar vermoedelijke leider

Twee arrestanten werden aangehouden in Ajaccio, de grootste stad van het eiland Corsica. De Franse krant Le Monde schrijft zondag dat op 14 juni al een strafrechtelijk onderzoek is geopend naar de vermoedelijke leider van de groep. Over een motief is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk of de Franse justitie de tien gaat vervolgen.