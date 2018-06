Een allround stuurvrouw die haar hele leven opdraagt aan het zeilen

Moeder van een peuter, eerste vrouw die een van de zwaarste zeilraces ter wereld wint. Met een hoofdletter in de zeilhistorie. Carolijn Brouwer (44) volgt een scenario waar zij van heeft gedroomd. Als bemanningslid van het Chinese Dongfeng komt zij zondag als eerste over de finish in Scheveningen. Een zinderende barrage met concurrenten Brunel en Mapfre in de buurt. Na 45.000 zeemijlen is zij eindelijk thuis. Juichen naar de duizenden fans in de haven van Scheveningen. Chinese vlag in de hand, rood dundoek van Dongfeng. Interviews op de aangemeerde boot, zoon Kyle in de arm.

Voor de derde keer deed ze mee aan de Volvo Ocean Race. Twee keer eerder met een exclusieve vrouwenboot, dit keer vaart de oceaanrace met gemengde bemanning.

Wereldkampioen

Brouwer is een fenomeen in de Nederlandse zeilwereld. In 1998 werd ze uitgeroepen tot internationaal zeilster van het jaar. Vijf jaar eerder was ze al wereldkampioen in de kleine boten, in de Laser Radial. In 1996 en 1998 pakte ze de wereldtitel in de Europe-klasse.

In 2000 deed Brouwer in Sydney voor het eerst mee aan de Olympische Spelen en ook in 2004 in Athene was ze erbij, namens Nederland.

Maar in 2008, in Beijing, keerde ze terug op de Spelen onder Belgische vlag. Brouwer vormde samen met haar toenmalige Belgische vriend Sebastien Godefroid een team in de olympische Tornado-klasse, een catamaran. Om mee te kunnen doen liet ze zich naturaliseren tot Belgische. In de olympische havenstad Qingdao werden Brouwer en Godefroid, die een jaar daarvoor hun relatie hadden beëindigd maar nog wel samen zeilden, twaalfde.

Stuurvrouw in de Ocean Race

Ze werd als stuurvrouw in de editie van 2001-2002 van het jacht Amer Sports II zevende in het eindklassement. En in de vorige Ocean Race, die van 2014-2015, eindigde ze met het nog volledig uit vrouwen bestaande Zweedse Team SCA op een zesde plaats.

Alles in haar leven staat in het teken van zeilen. Brouwer is inmiddels getrouwd met de Australische oud-olympiër Darren Bundock. Ze houdt van het avontuur in de Zuidelijke Oceaan, vol ontberingen en ruwe natuur, duizend zeemijlen van welk continent dan ook. „Ik kijk ernaar uit die boot straks van zo’n golf van zeven, acht meter af te laten denderen. ’s Nachts, als je ze niet ziet”, zei ze eens in een interview met NRC.

Brouwer werd na een uitgebreid trainingsprogramma van het Dongfeng-team in Portugal en Australië geselecteerd voor de race-equipe. Schipper Charles Caudrelier, die Dongfeng opnieuw leidt na de derde plaats in de editie van 2014-2015, was blij met de komst van Brouwer. „Zij is buitengewoon getalenteerd. Ik heb voor Carolijn gekozen omdat ze ons in de laatste editie tijdens de havenraces meerdere keren versloeg aan het roer van Team SCA”, zegt Caudrelier. „We weten allemaal dat zij een geweldige stuurvrouw is en dat ze een groot olympisch verleden heeft. Daarvoor heb ik veel respect. Dankzij haar olympische campagnes is ze snel aan het roer en weet ze precies hoe ze de boot moet positioneren.”

Brouwer weet dat ze risico neemt, dat ze een extreem leven leidt. De dood van Scallywag-zeiler John Fisher heeft haar houding niet veranderd. Ze zegt niet zomaar „ja” tegen een race.

Met alleen succesvolle vrouwen de wereldzeeën bevaren, vond ze lange tijd niets. „Ik was voorstander van een gemengd team, vrouwen vliegen elkaar in de haren. Ik heb met twaalf meiden in een huis gewoond. Ik dacht: hoe moet dat op een boot?”

Vrouwenboot

Toch leverde met haar vrouwenteam een bijzondere prestatie door een etappe te winnen. Met Brouwer aan het roer. De laatste keer dat een volledig vrouwelijk team een etappe in de prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld won, was in 1990.

Tijdens de race heeft ze weinig tijd om aan haar zoon te denken. „Als ik aan boord stap, schakel ik de familie uit, anders kun je je werk niet doen”, schetst ze het leven buitengaats.

Voor moederschap heeft ze tijd tijdens de pauzes tussen de etappes. Voor haar zoontje wordt altijd goed gezorgd, zegt ze. Ook hij staat op de kade bij de meeste tussenstops waar ook ter wereld. „Hij is in heel goede handen, anders zou ik dit niet doen. Het reizen zal van hem een rijker mens maken. Ik ben ook opgegroeid in het buitenland. En goed terechtgekomen”, aldus Brouwer.