Doden bij hernieuwde protesten Nicaragua

Opnieuw zijn er dit weekend op verschillende plekken in Nicaragua doden gevallen bij gewelddadige confrontaties tussen politie en demonstranten, meldt persbureau AP.

Het geweld laaide op vrijdagavond opnieuw op en hield tijdens het weekend aan. Het vond onder andere plaats in de hoofdstad Managua, bij een universiteit en op straat, waar de politie probeerde barricades van demonstranten te verwijderen. Daarbij is ook een kind van vijftien maanden omgekomen, waarvan de moeder volgens AP tegenover lokale media verklaarde dat hij door een politieagent is doodgeschoten.

Staakt het vuren

Ook in de stad Masaya, net buiten Managua, waar men niet langer de regering van president Daniel Ortega erkent, vielen volgens het Rode Kruis twee doden. In Masaya proberen katholieke bisschoppen sinds afgelopen donderdag een staakt het vuren te bewerkstelligen tussen de demonstranten en de overheid.

Onze correspondent Latijns-Amerika, Nina Jurna, sprak telefonisch met leiders van de protesten.

De protesten in Nicaragua begonnen half april, naar aanleiding van een pensioenhervorming die de regering van Ortega wilde doorvoeren. Ondanks dat de plannen voor de hervorming vanwege de protesten werden ingetrokken, is de onrust in het land niet opgehouden. Demonstranten willen dat president Ortega aftreedt.

Hulpgroepen hebben sinds het begin van de protesten ruim tweehonderd doden gemeld. Daarnaast zijn honderden activisten opgepakt en vastgezet of verdwenen.