De Duitsers kunnen nu even uitblazen

Rust, daar verlangen de Duitse voetballers naar. En rust krijgen ze, zowel in hun omgeving als in hun hoofd. Daags na het adrenalinebal tegen Zweden trekken de spelers zich terug in hun WK-hotel onder de rook van Moskou, waar het oorspronkelijke gemopper over de saaie omgeving is omgeslagen in tevredenheid over die serene plek. Die Mannschaft kan in zo’n setting bijkomen van een uitermate broeierige week.

De wereldkampioenen van 2014 koesteren daags na de horrorachtige ontknoping tegen Zweden vermoedelijk zelfs het kneuterige tafereeltje van een molen, een houten paard en een wagen vol bloemen dat de hotel-ingang opfleurt. Duitsland is nog op het WK.

Wie toe is aan een korte wandeling kan op het ruim bemeten terrein van het Vatutinki Hotel annex wellnesscentrum zijn hoofd leegmaken bij de Mini Zoo, met twee konijnen, een duif, twee kippen en een kakelende haan. Je moet als international wat, als je een voetbalnatie een dag eerder bijna een collectieve zenuwinzinking hebt bezorgd.

Fans vieren de overwinning op een plein in Berlijn

Miraculeus

Duitsland is zaterdagavond miraculeus ontsnapt aan een val. Een vervroegd vertrek uit Rusland zou een regelrechte afgang zijn geweest. Sommige spelers dachten al dat zij na het doelpunt van Zweden richting uitgang gedirigeerd waren. Dat gevoel had althans spits Timo Werner, vertelt verslaggever Philipp Selldorf van de Süddeutsche Zeitung. De speler vertrouwde hem dat na afloop van de wedstrijd in Sotsji toe.

Selldorf vult met collega Martin Schneider, met wie hij het Duitse elftal volgt, en één andere verslaggever de speciaal ingericht perszaal in het Vatutinki Hotel. Er is geen nieuws te halen, want de geprogrammeerde persconferentie in het inpandige theater is afgeblazen en leden van de trainersstaf noch spelers laten zich zondag zien.

„Maar stukken tikken we”, zegt Selldorf. „We moeten dagelijks vijf pagina’s over het WK vullen, waarvan drie over Die Mannschaft.” En met een geluimd gezicht: „Ik vraag me af wie dat allemaal leest.”

Ze schrijven veelvuldig over randzaken, want daarvan is Duitsland dit WK hofleverancier. De onrust begint met een bekritiseerde ontmoeting van de Turks-Duitse spelers Mesut Özil en Ilkay Gündogan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die hen als verkiezingsstunt gebruikte. Gelet op de ultragevoelige politieke relatie tussen Duitsland en Turkije een ongewenste daad, vinden ook veel ploeggenoten van het Duitse team. Het leidt volgens Selldorf tot de nodige irritatie. En dan moet het WK nog beginnen.

Zwakke spel oudgedienden

Volgend bommetje is het zwakke spel van oudgedienden Toni Kroos, Sami Khedira en met name Özil in de verloren eerste groepswedstrijd tegen Mexico. Die spelers krijgen volgens de journalisten van de Süddeutsche Zeitung in diverse crisisgesprekken de volle laag.

Vooral doelman en aanvoerder Manuel Neuer zou de mannen scherp aangesproken hebben. In zekere zin is dat een gesloten verwijt aan de loyaliteit van bondscoach Joachim Löw aan de desbetreffende spelers. Met Özil en Khedira wint Duitsland in Rusland de oorlog niet, is de journalistieke conclusie. Kroos wordt gespaard. Hij is nog te bepalend voor het Duitse team, maar heeft er met Real Madrid een lang en vermoeiend seizoen opzitten.

Alsof Löw zich de interne en externe kritiek heeft aangetrokken, slachtoffert hij tegen Zweden Özil en Khedira – voor Marco Reus en Sebastian Rudy. Kroos wordt gehandhaafd, het vertrouwen dat hij ver in blessuretijd beloont met de prachtige, beslissende treffer.

Toni Kroos na zijn doelpunt.

Duitsland leeft nog. Maar het kan nog steeds fout gaan. Alleen bij een overwinning met minimaal twee doelpunten verschil, woensdag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Zuid-Korea, redt Duitsland zich op eigen kracht. Bij elke andere uitslag is de wereldkampioen van 2014 afhankelijk van het resultaat bij Mexico-Zweden.

Overleven is het credo, hoe is van ondergeschikt belang. Maar stiekem zullen de Duitsers hopen op groepswinst, want bij een tweede plaats dreigt vrijwel zeker in de achtste finale een botsing met vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. Op die uitkomst zit geen van beide voetbalgrootmachten te wachten.