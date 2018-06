Confrontatie dreigt over Turkse uitslag

De parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije dreigen uit te lopen op een felle confrontatie over de uitslag. Het staatspersbureau Anadolu meldde zondagavond, op basis van voorlopige uitslagen, dat Erdogan met 53 procent van de stemmen is herkozen tot president. Wel zou zijn AK-partij de meerderheid in het parlement kwijt zijn. De uitslagen van Anadolu werden direct fel betwist door de oppositie, die zegt dat er een groot verschil is met de officiële resultaten die ze krijgen van de kiescommissie.

De voorlopige resultaten van Anadolu zijn gebaseerd op een netwerk van correspondenten bij stemlokalen door het hele land in heel Turkije. De oppositie beschuldigde Anadolu van manipulatie en riep zijn waarnemers op om de stembussen niet te verlaten totdat alle stemmen zijn geteld. De definitieve uitslag wordt maandag verwacht.

Desondanks claimde Erdogan zondagavond al de overwinning. Hij zei dat Turkije zich moet richten op de toekomst en de spanningen van de campagne achter zich moet laten. De oppositie maakt zich op voor een strijd om te uitslag.

Muharrem Ince, presidentskandidaat van de sociaal-democratische oppositiepartij CHP, bivakkeerde zondagavond bij het kantoor van de kiescommissie in Ankara. In een tweet beloofde hij dat het tijdperk van „bedriegerij” voorbij is en dat hij de stemmen met zijn leven zal verdedigen. De autoriteiten hebben alle straten rondom het kantoor van de kiescommissie afgegrendeld. Ook zijn er blokkades opgeworpen rond het presidentiële paleis.

De verkiezingen van zondag waren de belangrijkste in decennia. Daarna wordt het presidentiële systeem van kracht dat vorig jaar per referendum nipt is goedgekeurd. De functie van premier wordt afgeschaft en alle uitvoerende macht komt in handen van de president. Erdogan heeft sinds 2014, toen zijn laatste termijn als premier afliep, geijverd voor de invoering van dit systeem.

In een sfeer van wantrouwen ging Turkije zondag naar de stembus. Lees ook: Verraad uw buurman, hij is een verrader

Voorde verkiezingen waarschuwde de oppositie voor mogelijke fraude. Dit heeft te maken met het referendum van vorig jaar. Toen besloot de kiescommissie tijdens het tellen van de stemmen ineens om ruim 2 miljoen ongestempelde stembiljetten mee te tellen. Die schending van de kieswet zorgde voor grote ophef. De oppositie maakte vergeefs bezwaar.

Nadien heeft de regering de kieswet aangepast, zodat ongestempelde biljetten nu ook meegeteld mogen worden. Daarmee erkende de regering in feite dat het besluit van de kiescommissie van vorig jaar onwettig was. Daarbij heeft de regering de kieswet ook op andere punten gewijzigd, wat volgens de oppositie de weg vrijmaakte voor fraude.

Onregelmatigheden

In de loop van zondag kwamen er berichten over onregelmatigheden binnen, met name uit de provincie Sanliurfa en andere delen van het overwegend Koerdische zuidoosten. Er zouden bijna vierhonderd waarnemers van de pro-Koerdische partij HDP zijn aangehouden. Ook waren er berichten over vechtpartijen bij stembureaus tussen aanhangers van Erdogans AKP en de oppositie. Toch leek er geen sprake van meer onregelmatigheden dan bij vorige verkiezingen of referenda.

Tijdens de campagne lekte er een video uit van een besloten bijeenkomst waarin Erdogan zijn partijgenoten aanspoort om te zorgen dat de pro-Koerdische partij HDP onder de hoge kiesdrempel van 10 procent blijft. Want dat zou de oppositie beroven van een parlementaire meerderheid. Maar Erdogan lijkt niet in zijn opzet geslaagd. Volgens de voorlopige uitslagen van Anadolu heeft de pro-Koerdische partij HDP ruim 11 procent van de stemmen behaald.