WK vooruitblik dag 11: schiet Engeland zichzelf naar de volgende ronde?

14.00 uur: Engeland - Panama

Zondagmiddag kan Engeland zichzelf naar de knock-outfase schieten in de wedstrijd tegen Panama, in Nizjni Novgorod. De Engelsen wonnen hun eerste duel in Groep G uiterst moeizaam van Tunesië (2-1), en zullen het niet op het laatste groepsduel tegen België - dat zaterdag Tunesië met 5-2 versloeg - willen laten aankomen.