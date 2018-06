WK voetbal dag 10: België vrijwel zeker van tweede ronde na winst op Tunesië

België overtuigt tegen Tunesië

In een aantrekkelijke wedstrijd, met aanvallend voetbal van vooral België, hebben de Rode Duivels zaterdag overtuigend gewonnen van Tunesië (5-2). Door de winst in de eerste wedstrijd tegen Panama (3-0) is België nu vrijwel zeker van een plek in de achtste finale.

Tunesië speelde niet slecht maar kon weinig inbrengen tegen de klasse van Eden Hazard (twee goals) en Romelu Lukaku (ook twee) en de eveneens goed spelende Dries Mertens en Kevin De Bruyne. Al in de vijfde minuut werd Hazard neergehaald in het strafschopgebied. De pingel schoot hij vervolgens zelf zelfverzekerd erin. Tien minuten daarna was het de beurt aan Lukaku die binnen het Tunesisch strafschopgebied knap de bal met links in de rechterhoek legde.

België domineerde, maar Tunesië zette ook aan. In de achttiende minuut verlengde Dylan Bronn een vrije trap met het hoofd: onhoudbaar voor keeper Thibaut Courtois. Vlak voor rust stiftte Lukaku de bal langs de keeper nadat de Belg doorgebroken was na een steekpass.

Ook in de tweede helft bepaalden de Belgen het spelbeeld. Via een mooie goal van Hazard en eentje van Michy Batshuayi, die voor Lukaku erin was gekomen, wist België de voorsprong te vergroten. Hoewel het eerder 6-1 of 7-1 leek te gaan worden (vooral Batshuayi miste kansen), wist Tunesië er in de blessuretijd nog eentje in te tikken. Wahbi Khazri maakte van dichtbij de 5-2.

Correctie (23-6-2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat België al door was naar de achtste finales. Theoretisch is er nog een (kleine) kans dat ze het niet halen.