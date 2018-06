Vinnie Paul, metalvernieuwer met Texaanse slag (1964-2018)

Patah-patah-patah-patah-padadadam. Dadadam! Het intro van Pantera’s ‘5 Minutes Alone’ is vintage Vinnie Paul: uit duizenden herkenbaar, hard en strak, en toch onmiskenbaar bluesy. De drummer van metalbands Pantera, Damageplan en later Hellyeah wist als geen ander een vette groove in z’n snoeiharde spel te leggen, wat een hele generatie metalheads inspireerde. Vincent Paul ‘Vinnie Paul’ Abbott overleed op 54-jarige leeftijd, werd vrijdag bekendgemaakt op Facebook. Een oorzaak is nog niet bekend, volgens The Las Vegas Review Journal overleed Abbott in Las Vegas.

Abbott drumde met uitroeptekens. Luister maar eens hoe hij invalt in Pantera’s bekendste song ‘Walk’: even een aanloop en hup, meteen neemt hij de gitaarriff op de schouders met een schijnbaar simpel patroon dat zo drijvend is, dat het bijna onmogelijk is je hoofd stil te houden. Soms drumde hij onnadrukkelijk, in dienst van een nummer, maar net zo vaak opende hij songs met onvergetelijke fills die synoniem zijn geworden met Pantera.

Pantera live in 1998, ‘Walk’:

Hair metal

Abbott, geboren in Abilene, Texas op 11 maart 1964, groeide op met ZZ Top, Stevie Ray Vaughan en rockbands als Led Zeppelin en Van Halen. Samen met zijn broer Darrell Lance ‘Dimebag Darrell’ Abbott en bassist Rex Brown begon hij in 1981 Pantera. De eerste vier platen die ze maakten – geproduceerd door hun vader, countryproducer Jerry Abbott – waren onversneden hair metal in de traditie van Van Halen, maar met de nieuwe zanger Phil Anselmo kwam er meer agressie en een eigen geluid in de band. Niet voor niets wordt Cowboys From Hell uit 1990 doorgaans gezien als het eigenlijke debuut van de band: zwaar groovende, bluesy thrash metal met een onmiskenbaar Texaanse vibe, soulvol maar meedogenloos.

Doorbraakband

Je kunt de Abbotts en hun Pantera gerust als metal-vernieuwers zien, met de drijvende groove van Vinnie Paul en de oorwurm-riffs van zijn broertje Dimebag Darrell. Ze legden met dat eerste album de fundering voor een heel tijdperk van meer toegankelijke, ritmisch aantrekkelijke metal, de groove metal, waar uiteindelijk ook nu-metal uit ontstond. Bands als Sepultura, Machine Head en Lamb of God werden door hen beïnvloed. Het zevende (of derde) album ‘Far Beyond Driven’ bevestigde de status van doorbraakband. Die plaat kwam in 1994 in de Verenigde Staten zelfs uit op nummer 1 in de hitlijsten.

Maar in 2003 viel Pantera uiteen. Zanger Phil Anselmo richtte zich op andere projecten, en hij en de broers Abbott konden niet langer door één deur. Vinnie Paul en Dimebag Darrell vormden de nieuwe band Damageplan, maar dat mocht niet lang duren: in december 2004, tijdens de tour voor hun net uitgebrachte eerste album, schoot een doorgedraaide Pantera-fan Dimebag Darrell dood tijdens een Damageplan-concert in Columbus Ohio. Broer Vinnie Paul zag het voor zijn ogen gebeuren. Nog vier anderen kwamen om, waaronder de schutter zelf, die werd doodgeschoten door een agent. Nooit is zijn motief bekend geworden, maar algemeen wordt aangenomen dat de fan het Dimebag kwalijk nam dat hij Pantera zou hebben laten stoppen.

Vinnie Paul Abbott over Hellyeah:

Klopje op z’n schouder

Twee jaar na de dood van Dimebag richtte Vinnie Paul, al die jaren herkenbaar aan zijn forse cowboyhoed, dito postuur, openstaande overhemd en karakteristieke baard, de nieuwe band Hellyeah op. Dat had hij erg moeilijk gevonden, na wat hij had meegemaakt. In een radio-interview zei hij vorig jaar nog: „Het voelde alsof Dimebag me op mijn schouder klopte om te zeggen dat dit was wat ik moest doen, en daarom ben ik het maar gaan doen. Ik leef nu voor ons beiden. Hij zou me onder m’n kont schoppen als ik het op zou geven en gewoon wat anders zou doen.” Hellyeah bracht vijf albums uit.

Pantera was daarmee verleden tijd voor Abbott. „Ik ben er erg trots op, maar ben nu verder gegaan en ik denk er nauwelijks nog aan”, zei hij toen hij weer eens werd gevraagd hoe hij zou denken over een reünie. Die vraag bleef al die jaren terugkomen, met als vaste suggestie vriend en zielsverwant Zakk Wylde op gitaar om in te vallen voor Dimebag Darrell. Maar Abbott hield altijd de boot af: „Geen Dimebag, geen Pantera.”

Deze week uitgekomen: een live album van Pantera, opgenomen op festival Dynamo Open Air in Nederland, in 1998: