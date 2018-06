Spaanse kustwacht redt honderden migranten van zee

De Spaanse kustwacht heeft zaterdag bijna zeshonderd migranten gered die op sloepen de oversteek vanuit Afrika probeerden te maken. Ook voor de kust van Libië werden tientallen vluchtelingen van zee gehaald, schrijft Reuters.

De meeste migranten (449), onder wie ook vrouwen en kinderen, onderschepte Spanje op de Middellandse Zee. Nog eens 129 probeerden op een houten vlot vanuit West-Afrika de Canarische Eilanden te bereiken. De Libische kustwacht vond zaterdag de lichamen van vijf vluchtelingen en redde er 185.

De reddingsacties zijn daags voordat in Brussel EU-leiders bijeenkomen voor een informele migratietop. Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker nam deze week het initiatief voor de bijeenkomst nu de vluchtelingenproblematiek de laatste weken weer opspeelt op verschillende plaatsen in Europa. In Duitsland dreigt een regeringscrisis over het al dan niet toelaten van asielzoekers in het land. De vorige maand aangetreden rechts-populistische regering in Italië eist van de EU dat migranten beter verdeeld worden over de lidstaten.

Sancties voor weigering

In aanloop naar de top hadden de Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez zaterdag een ontmoeting in Parijs. Landen die in de toekomst reddingsschepen geen toegang verlenen, zouden volgens de Franse president Macron financiële sancties opgelegd moeten krijgen.

Daarmee reageerde hij op de weigering vorige week van zowel Italië als Matla om het reddingsschip Aquarius te laten aanmeren. Het schip had honderden migranten bij zich. Uiteindelijk ontving Spanje de boot in Valencia. Deze week weigerden Italië en Malta opnieuw een reddingsschip, de Lifeline, dat nog altijd een plek zoekt om de vluchtelingen aan land te laten.

“Het kan niet zo zijn dat landen veel profijt hebben van de solidariteit van de EU en dan heel duidelijk hun nationale egoïsme uiten als het om migrantenkwesties gaat”, zei de Franse president volgens ANP.

Die uitspraken vielen slecht in Italië. Matteo Salvini, de Italiaanse premier, noemde Macron in een verklaring arrogant. Als er geen vluchtelingenprobleem is zoals Macron beweert, zei Salvini cynisch, waarom opent Frankrijk zijn vele havens dan niet voor migranten?

Vicepremier Luigi Di Maio zei dat de Franse president door zijn opmerkingen riskeert dat Frankrijk Italiës “staatsvijand nummer één” wordt op migratiegebied. Italië heeft volgens Di Maio op dit moment te maken met een noodsituatie door de toestromende vluchtelingen. Volgens de vicepremier komt dat mede doordat Frankrijk migranten terugstuurt bij de Italiaans-Franse grens.

Bij de top zondag zijn zestien landen aanwezig, waaronder Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje. Enkele Oost-Europese landen - Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije - boycotten de bijeenkomst. Italië dreigde eerst niet te komen, maar is er alsnog bij.