Altijd, altijd laat mijn zoon zijn dampende voetbalsokken slingeren na een training. Dus vandaag gooi ik ze maar even op zijn schoot: „Hier, opruimen!”

Hij kijkt me aan met een verbijsterde blik, schijnbaar door emotie overmand, slikt even dramatisch en zegt: „Master has given Dobby socks! Dobby is a free elf!”

