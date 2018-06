Satudarah luistert in Zeeland naar het gezag

Een brede rij toeschouwers staat langs de weg te wachten. Ze staan klaar voor honderden motoren die straks in een lange sliert voorbij rijden. Een drone van een stel kinderen vliegt zacht zoomend boven hen. Het apparaatje wiebelt ongecontroleerd tot nét boven de inmiddels ongerust omhoogkijkende mensen. Drones mogen niet in de bebouwde kom vliegen. Tegen de verwachting in, is dit het meest illegale dat vandaag zal gebeuren in deze wijk in Middelburg.

Zaterdag was de jaarlijkse motoroptocht ‘Rit en Rock’ in Zeeland, waarmee geld wordt opgehaald voor kansarme kinderen op de Molukken. Het evenement stond in de belangstelling omdat traditioneel ook een kleine groep van het van oorsprong ook Molukse Satudarah meerijdt met de optocht. Afgelopen maandag werd de motorclub door de rechter verboden vanwege criminele activiteiten en een ‘cultuur van geweld’. Burgemeester van Middelburg Harald Bergmann liet Rit en Rock doorgaan met een expliciet verbod op alle clubkleding. “Desnoods plak je de logo’s af of draag je de jas binnenstebuiten”, zei hij. Dit eerste publieke optreden sinds de rechtszaak werd zo een testcase: zouden Satudarahleden naar het gezag luisteren?

Dat doen ze deze zaterdag in de Rijnstraat, in een wijk in Middelburg met relatief veel Molukkers. Gemoedelijkheid overheerst op het evenement. Kinderen skelteren tussen de motoren door of springen in een luchtkasteel. Molukse liederen klinken van twee podia en door de straat mixen de vette geur van loempia’s en die van kipsaté.

Foto Jonas Roosens

In twee lange rijen aan de kant van de straat staan honderden glimmende vooral zware motoren. Meerijden, staat op een poster, kost vijftien euro bestemd voor Molukse jongeren met een beperking. De deelnemers aan de optocht zien er woest uit: motorsjaaltjes met doodshoofden, brede schouders. Maar géén een heeft zichtbare Satudarahkleding aan. Meestal zijn het Harley Davidsonjasjes of ‘gewone’ zwarte jacks. Enkele motorclubs hebben zich herkenbaar uitgedost, zoals Black Jackets en het ook Molukse Kalwedo Babar. “Maar wij hebben nog nooit ergens gedonder mee gehad hoor”, zegt een clublid.

Tatoeage

Tussen de honderden motors is één iemand te vinden met een Satudarah-tatoeage in zijn nek: hij hijst snel zijn kraag omhoog als hij merkt dat het bekijks trekt.

Foto Jonas Koosens / ANP

Twee agenten geloven het wel en staan gemoedelijk te praten met de motorrijders. “Ze hebben hun spullen thuis gelaten”, zegt één van de agenten. “Ze komen voor een leuke dag.”

Twintiger Marc is Moluks en rijdt al jaren mee. Hij wil liever niet met zijn achternaam in de krant. De motorrijder is allerminst verbaasd dat de clubkleding is thuisgelaten. “Een confrontatie met de politie uitlokken op een dag waarop we met een goed doel voor onze gemeenschap opkomen. Dat zou zó tegenstrijdig zijn.”