NRC Haagse Zaken #37: Wat is die D nog waard?

Oud-VVD-minister Johan Remkes presenteerde deze week een tussenrapportage van het onderzoek naar het parlementaire stelsel. Wat moeten we met het referendum? Willen we een gekozen formateur? En hoe zit het met die partij die was opgericht om de democratie te vernieuwen (D66)?

In deze aflevering van Haagse Zaken beantwoorden Pim van den Dool, Emilie van Outeren en Barbara Rijlaarsdam de vraag: wat is die D nog waard?

U kunt de zevenendertigste aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook naar de vorige aflevering van Haagse Zaken over Rutte, Europa en de rest.

Productie Mirjam van Zuidam.