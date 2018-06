Zo haal je meer geld uit je vakantiehuisje

Stelregel één voor mensen die hun vakantiehuis willen verhuren: zorg dat het huis voldoet aan de eisen van de moderne consument. Die heeft geen zin in meubilair dat overduidelijk uit de erfenis van oma komt en in een piepkleine douche als hij thuis op designstoelen zit en een riante badkamer met massagedouche heeft.

De vakantiehuisjeshuurder wil anno 2018 dezelfde luxe als thuis, liefst meer. „Als je je vakantiehuis wilt verhuren om meer inkomsten te hebben, moet je streven naar 4 tot 6 procent rendement op je investering” , aldus Aad Rekelhof, sales manager van Vakantiemakelaar, gespecialiseerd in recreatievastgoed. „Een zespersoonswoning kun je bijvoorbeeld ombouwen naar een vierpersoonshuis, zodat je grotere ruimtes krijgt. Zo heb je plaats om bijvoorbeeld een sauna in te bouwen en een houtkachel neer te zetten, waardoor het huis aantrekkelijker wordt voor verhuur buiten de zomer.”

Rekelhof adviseert ook om het huisje geschikt te maken voor verschillende leeftijdsgroepen: „Zorg dat oudere huurders beneden kunnen slapen en dat er speelfaciliteiten zijn voor kinderen.” Hij schat dat je voor 35.000 euro een huis weer aardig up-to-date kunt brengen. Een stenen huis, wel te verstaan. Houten huizen zijn een ander verhaal. Dat is na dertig jaar vaak ‘op’ en kun je beter afbreken.

Langetermijnverhuur

De locatie en toestand van het park waarop het vakantiehuisje ligt, is een lastiger verhaal, die verander je niet zomaar. Rekelhof: „Ligt je huisje op een wat gedateerd park, zorg dan dat jouw woning eruit springt. Zo zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van boomhutten op een verouderd park, dat daardoor een nieuw aanzien krijgt. Vaak zie je dat als er één vakantiewoning wordt opgeknapt en meer huur gaat opleveren, er meer eigenaren een opknapbeurt gaan uitvoeren.”

Is van het huisje geen toppertje te maken, wanhoop dan niet. Veel wat gedateerde vakantiehuisjes moeten het hebben van langetermijnverhuur, aldus Frans Wittenberg, adjunct-directeur van Bureau Stedelijke Planning, dat regelmatig onderzoek doet naar recreatiewoningen. „Bij langetermijnverhuur moet je denken aan arbeidsmigranten, maar ook aan mensen die gescheiden zijn en woonruimte nodig hebben. Dat kan een rendement opleveren van 5 tot 7 procent. En op een goede locatie nog wel iets meer.” Vraag wel even na bij de gemeente of de parkeigenaar of langetermijnverhuur is toegestaan.

Houten bouwval

Zet, voordat je begint met opknappen, wel even een paar dingen op een rijtje: is het huisje niet groter dan 30 tot 40 vierkante meter, is het verouderd en staat het op een slechte plek: steek er dan geen geld in, dat haal je er niet uit. Vraag ook na of er misschien plannen zijn om het park waarop het huisje ligt op te knappen. Wittenberg noemt het voorbeeld van een recreatiepark dat mogelijk wordt omgetoverd tot woonwijk waar senioren permanent kunnen wonen. Zijn visie: „Ligt het huis op een goede locatie voor toeristische verhuur (nabij de kust of water of bij een natuurgebied), dan zou ik erin investeren. Tenzij het een houten bouwval is.”

Tot slot een tip: kijk hoe dan ook elke tien jaar even heel goed naar je eigen vakantiehuis. Is het meubilair nog up-to-date? Is de badkamer nog fris? Is het tuinmeubilair aan vervanging toe? Alleen dan maak je een goede kans op veel huurders.