Meer dan tachtig gewonden na aanval op politieke bijeenkomst Ethiopië

Bij een granaataanval in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn zaterdag 83 mensen gewond geraakt. Zes gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.Dat schrijft de stafchef van Abiy Ahmed op Twitter. De aanslag vond plaats tijdens een grote politieke bijeenkomst waar premier Abiy Ahmed een toespraak hield. Eerder op de dag zei de premier volgens persbureau Reuters nog dat er “een aantal” mensen om het leven waren gekomen. Dat spreekt de strafchef nu tegen.

fitsumaregaa Fitsum Arega As of now, based on reports from Police and Hospitals, 83 people are injured. Of the 83 injured, 6 are in critical conditions. No death so far has been reported. 23 juni 2018 @ 09:57 Volgen

De aanslag vond plaats kort nadat premier Abiy Ahmed zijn toespraak op een plein in de stad had afgerond. Ooggetuigen zeggen volgens Reuters dat de premier het doelwit van de aanval was. Iemand probeerde een granaat naar het podium te gooien waar Abiy Ahmed zich bevond, maar werd tegengehouden door de menigte. De premier bleef ongedeerd. Hij sprak later tijdens een televisietoespraak over een “goed voorbereide aanval” die “goedkoop en onacceptabel” is.

Onrust

De stafchef van de premier liet via Twitter weten dat “de daders voor de rechter zullen verschijnen”. De politie heeft drie verdachten gearresteerd en doet nog verder onderzoek.

fitsumaregaa Fitsum Arega We will overcome hate with love. Some whose heart is filled with hate attempted a grenade attack. HE PM Abiy is safe. All the casualties are martyrs of love & peace. HE PM sends his condolences to the victims.The perpetrators will be brought to justice. #Ethiopia ፍቅርያሸንፋል 23 juni 2018 @ 07:55 Volgen

Abiy Ahmed is sinds april premier van het land. Hij volgde Haile Mariam Desalegn op die in februari was afgetreden. Het was hem niet was gelukt een einde te maken aan de onrust in het land. De Ethiopische bevolking protesteerde sinds 2015 al tegen de regering. Abiy Ahmed maakte in juni een einde aan de noodtoestand die in februari was afgekondigd. Hij deed dit twee maanden eerder dan gepland. Volgens de stafchef was “het wettelijk gezag weer hersteld”.

