Grote brand Leeuwarden leidt tot overlast

Het Medisch Centrum Leeuwarden schortte vrijdagochtend tijdelijk operaties op, omdat rook het ziekenhuis binnenkwam. Inmiddels worden er geen gevaarlijke stoffen in de lucht gemeten en worden de operaties hervat, meldt het ziekenhuis op Twitter.

Het ziekenhuis had last van rookontwikkeling door een brand in een voormalig kantoor van de Belastingdienst in het centrum van de stad. In het ziekenhuis hing “her en der” een rooklucht, schreef persbureau ANP, waardoor operaties tot nader order uitgesteld werden.

Straten afgesloten

Een aantal kantoorpanden en huizen in de omgeving van de brand aan de Tesselschadestraat zijn door de brand uit voorzorg ontruimd en omliggende straten zijn afgesloten. Inwoners in de buurt wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden wegens rookontwikkeling. Ook het brugwachtershuisje van de Verlaatsbrug is dicht, waardoor er geen vaarverkeer over de Harlingervaart mogelijk is, meldt de gemeente.

In het kantoor waren vijf anti-kraakbewoners aanwezig. Ze worden elders opgevangen.