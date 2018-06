WK-vooruitblik dag 10: Duitsland speelt een cruciale wedstrijd

Programma Zaterdag 23 juni 2018 14.00 België - Tunesië 17.00 Zuid-Korea - Mexico 20.00 Duitsland - Zweden Bekijk hier het hele programma WK voetbal 2018

14.00 uur: België - Tunesië België kan zich vanmiddag plaatsen voor de knock-outfase van het WK. De Rode Duivels, die hun eerste duel in groep G eenvoudig wonnen van Panama (3-0), spelen zaterdagmiddag in het stadion van Spartak in Moskou tegen Tunesië, dat zijn eerste wedstrijd in de slotseconden verloor van Engeland (1-2).

17.00 uur: Zuid-Korea - Mexico Kan Mexico zijn stunt tegen Duitsland een vervolg geven tegen Zuid-Korea? De ploeg won zondag verrassend van de regerend wereldkampioen, door na een half uur op voorsprong te komen en vervolgens talloze Duitse aanvallen succesvol af te slaan. Na een overwinning op Zuid-Korea, dat zijn eerste pouleduel met 1-0 verloor van Zweden, is een plek in de achtste finales zo goed als zeker. Die ronde was vier jaar geleden het eindstation voor de Mexicanen. Ze werden toen met 2-1 verslagen door Nederland, dat profiteerde van een controversiële strafschop diep in blessuretijd.

20.00 uur: Duitsland - Zweden De laatste wedstrijd op zaterdag is een cruciale voor Duitsland. De regerend wereldkampioen speelt in Sotsji tegen Zweden. De Mannschaft van bondscoach Joachim Löw verloor zoals gezegd het eerste duel in groep F verrassend met 1-0 van Mexico, terwijl Zweden het toernooi begon met een overwinning op Zuid-Korea, ook 1-0. Als Duitsland weer verliest, wordt uitschakeling een wel heel waarschijnlijk scenario. De Duitse coach Joachim Löw en zijn Zweedse collega Janne Anderson. Fotobewerking NRC