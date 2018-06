Vredesbesprekingen Zuid-Soedan vastgelopen

Vrede in het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan lijkt voorlopig nog niet in zicht. Opnieuw zijn vredesbesprekingen tussen de president van het land Salva Kirr en rebellenleider Riëk Machar vastgelopen. Volgens een woordvoerder van Kiir wil de president niet meer samenwerken met Machar omdat hij “simpelweg genoeg heeft van de schade die hij aan Zuid-Soedan heeft veroorzaakt”.

Het gesprek tussen Kiir en Machar was het enige goede nieuws uit Zuid-Soedan sinds lange tijd. Na Ethiopië zelf moeten nu de buurlanden opgeschud.

De krijgsheren gingen eerder deze week voor het eerst sinds twee jaar weer aan tafel. Machar, die sinds 2016 in ballingschap in Zuid-Afrika leeft, wil terugkeren naar Zuid-Soedan en hier als vicepresident werken onder Kiir. Hij bekleedde dit ambt ook voor de oorlog uitbrak in 2013.

Kiir wil niet dat zijn rivaal terugkeert. De president heeft toegezegd dat een rebellenleider de positie van vicepresident wel mag innemen, maar niet Machar. Volgens de BBC heeft Kiir alle voorstellen om samen te werken met Machar afgewezen. De mannen zullen volgens persbureau Reuters volgende week wel opnieuw met elkaar in gesprek gaan.

IGAD: Machar naar neutraal land

De gesprekken tussen regionale leiders in de intergouvernementele organisatie IGAD over de situatie in Zuid-Soedan gaan ook door. Zij kwamen vrijdag onder meer tot de beslissing dat Machar moet worden uitgezet naar een “neutraal land buiten de regio”. In de volgende ronde zal onder meer gesproken worden over de economie van het door oorlog verscheurde land.

Als Kiir en Machar niet tot een oplossing komen, is de kans groot dat buurlanden sancties opleggen aan Zuid-Soedan. Ababa riep vrijdag op “alle partijen die vrede belemmeren” te bestraffen met sancties, niet alleen de regering van het land.

Oxfam International waarschuwde vorige maand voor een nieuwe hongersnood in het Afrikaanse land.

Zuid-Soedan is al jaren strijdtoneel van een verwoestende burgeroorlog. Deze brak in 2013 uit toen toenmalige vicepresident Machar, een etnische Nuer, werd afgezet door president Kiir, die behoort tot de Dinka. Hierna pakten de Nuer de wapens op, waarna een stammenstrijd ontstond waarin tot nu toe meer dan honderdduizend doden vielen. Ook sloegen miljoenen Zuid-Soedanezen op de vlucht.