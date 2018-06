Volledig afgebrand, maar Messi krijgt een herkansing

Fijn bericht voor wie begaan is met misschien wel de beste speler in het moderne voetbaltijdperk. Hij heeft nog niemand betoverd, maar wat niet is, kan nog komen. De Argentijnen leven nog. Messi dus ook.

Door de 2-0 zege van Nigeria op IJsland liep de day-after af met een sisser, in de zin dat de 3-0 nederlaag tegen Kroatië nog veel grotere gevolgen had kunnen hebben dan donderdagavond werd vermoed. De krantenkoppen waren ‘s ochtends vernietigend geweest.

Wat was het plan van bondscoach Jorge Sampaoli? Waar was Messi? Terwijl Kroatië met zes punten verzekerd was van de achtste finale, bleef Argentinië steken op het ene punt dat vorige week tegen IJsland werd behaald. Het was het duel tussen het kleinste land dat ooit aan een WK deelnam tegen misschien wel de grootste speler die dit WK te bewonderen zou zijn. Toch werd het 1-1.

IJsland is niet onder de indruk van Messi

Gevolg was dat IJsland bij winst op Nigeria een reuzenstap naar de tweede ronde kon zetten. In het verschiet lag misschien wel een akkoordje met Kroatië. Een salonremise. Kroatië eerste, IJsland tweede. Geen slecht vooruitzicht voor een dwergstaat met grote dromen. Argentinië als slachtoffer van eigen falen.

Zou Messi vrijdag voor de tv hebben gezeten? Vrezend voor een Pact van Rostov? Of hield hij buiten een balletje hoog, wachtend op de uitkomst.

Kleurloze wedstrijd

Omsloten door Kroaten speelde Messi donderdag een van zijn meest kleurloze wedstrijden in zijn carrière. Zijn moeder Celia had het vooraf nog zo benadrukt in de pers. Ze hoopte dat hij zo onbezorgd zou voetballen als eens op de veldjes in Rosario. Maar niets is minder waar. In Rusland is het alsof hij er niet is.

En niet alleen omdat hij donderdag met 7,6 kilometer de minste meters had gemaakt van alle spelers. Ook zijn andere statistieken verbleekten bij zijn gemiddelden bij Barcelona. Daar noteert hij gemiddeld 83 balcontacten, 56 passes en 5,9 schoten op doel. Uit cijfers van dataleverancier Opta bleek dat hij tegen Kroatië was blijven steken op 49 balcontacten, 32 passes en één schot op doel. Zelden waren zijn statistieken zo mager.

Met een horloge om elk van zijn polsen moet Diego Maradona vanuit de erelounge hebben gezien dat Messi’s tijd als international misschien wel voorbij. Wil Messi na dit WK nog wel spelen voor Argentinië? Hij stopte in 2016 als international na de verloren finale in de Copa Amèrica, bedacht zich, maar zal nu aan zijn toekomst twijfelen. Wil hij wel deze last dragen? Het is alle ballen op Messi, een reusachtige eenmansklus die met één punt uit twee duels bepaald niet aanlokkelijk meer klinkt.

Artistiek leider

En Cristiano Ronaldo dan? Doet hij niet wat Messi dit WK nalaat? Messi’s eeuwige concurrent in de jaarlijkse strijd om die van wereldvoetballer van het jaar is een ander type speler. Een solist. Geef Ronaldo een vrije trap en hij scoort. Messi is een artistiek leider die afhankelijk is van de mensen om hem heen. Zijn zij in vorm, dan is hij op zijn best. Zo niet, dan is genialiteit net zo ver weg als de achtste finales. Toch kan winst op Nigeria dinsdag voldoende zijn.

Vaker is gesuggereerd dat Messi is overgehaald om door te gaan. Dat net zo lang op hem is ingepraat dat hij zijn beslissing om als international te stoppen weer introk. Het WK heeft publiekstrekkers als hij nodig. Hij is de ster, de virtuoos met zoveel aanzien dat zelfs zijn dubbelganger op het WK moest worden ontzet. Rond de sprekend op Messi lijkende Iraanse student Reza Parastesh ontstond zoveel tumult op het Rode Plein dat de politie hem even apart nam. Ook met hem wil iedereen op de foto.