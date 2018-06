Veteranen Srebrenica trekken massaclaim in

De veteranen van de missie naar Srebrenica trekken hun claim tegen Defensie in. Dat schrijft De Telegraaf vrijdagochtend. De 230 militairen vertrouwen erop dat minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) zich in zal zetten voor eerherstel en goede nazorg. Advocaat Michael Ruperti bevestigt de berichtgeving van de krant aan NRC:

“We hebben de financiële eis van de claim opgeschort. In de komende periode gaan we samen met Defensie in kaart brengen welke psychische, sociale en economische schade de ex-Dutchbatters geleden hebben. Maar het begint bij de erkenning dat Dutchbat III een bijzondere missie was.”

Dit jaar startte Defensie een onderzoek naar de missie in Srebrenica. Bijleveld erkende in de Veteranennota 2017-2018 dat de Dutchbat III een “bijzondere missie“ was en dat “een deel van de veteranen nog steeds problemen in het dagelijks leven ervaart als gevolg van de uitzending.” Het onderzoek, waar de veteranen nauw betrokken bij zijn, moet leiden tot een advies hoe de problemen van de veteranen aan te pakken en gaat één tot anderhalf jaar duren:

“De oplossingen dienen recht te doen aan de behoeften van Dutchbat III-veteranen en moeten passen binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden van Defensie.”

Via een massaclaim eisten de militairen aanvankelijk eerherstel en een “symbolische schadevergoeding” van 1.000 euro voor ieder jaar dat verstreken is sinds de val van Srebrenica in 1995.

Wat gebeurde er in en rond Srebrenica? Het begon met het uiteenvallen van Joegoslavië

De val van Srebrenica

Volgend maand is het 23 jaar geleden dat Bosnisch-Servische troepen de stad Srebrenica in het oosten van Bosnië innamen. In de stad was een Nederlands bataljon gelegerd als onderdeel van een VN-missie. De Nederlanders moesten een moslimenclave beschermen.

In de zomer van 1995 werden de Nederlanders echter overlopen door troepen van generaal Ratko Mladic, waarop ze besloten om afspraken te maken over de evacuatie van de ruim 30.000 moslims in de enclave. Daarbij kwamen 8.500 moslims - voornamelijk mannen - om het leven.

Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor onder meer volkerenmoord. De Nederlandse Staat werd in 2017 door een groep nabestaanden aansprakelijk gesteld voor de dood van 350 moslimmannen die zich in de beschermde compound bevonden.