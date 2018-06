Verdachte aanrijding Pinkpop niet langer vast

De 34-jarige chaffeur die vorige week bij festival Pinkpop in het Limburgse Landgraaf een dodelijke aanrijding veroorzaakte, zit niet langer vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Bij de aanrijding met een busje kwam één man om het leven. Drie anderen raakten gewond.

Volgens justitie zijn er “geen indicaties” dat de man uit Heerlen met opzet heeft gehandeld. Eerder deze week werd een terroristisch motief al uitgesloten, maar of er sprake was van opzet werd door het OM nog onderzocht. Ook deze verdenking is nu komen te vervallen. De bestuurder wordt nog wel verdacht van verkeersongeval, met de dood en lichamelijk letsel tot gevolg.

Onderzoek naar de toedracht

Bloedonderzoek wees al uit dat er geen alcohol in het spel was, over het gebruik van andere verdovende middelen is nog niets bekend. Wat de bestuurder ten tijden van het ongeluk precies deed op de afgesloten Mensheggerweg in Landgraaf, is nog niet duidelijk. Vlakbij de Mensheggerweg stond de grootste camping van festival Pinkpop, dat zondagnacht was afgelopen. Op maandagochtend, enkele uren na het ongeluk, meldde de bestuurder zich bij de politie.

Het OM start een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daarbij zal onder meer worden gekeken of de veiligheidsvoorschriften in een vooraf opgesteld draaiboek zijn nageleefd. Hoelang dit onderzoek duurt en wanneer het wordt afgerond, is nog niet bekend.

De locatie van het incident: