Van Bommel volgt Cocu op als trainer bij PSV

Coach Phillip Cocu vertrekt bij landskampioen PSV. Dat heeft de Eindhovense club vrijdag bekendgemaakt. Voormalig PSV-aanvoerder Mark van Bommel vervangt de succescoach.

Cocu (47) was vijf jaar de hoofdtrainer van PSV. Onder zijn leiding werd PSV drie keer landskampioen en won het eenmaal de beker. De oud-international vertrekt samen met zijn assistent Chris van der Weerden naar de Turkse topclub Fenerbahçe.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV zei dat de club “al twee jaar geleden een traject” is begonnen om Van Bommel klaar te stomen voor het trainerschap. “Het ging allemaal heel snel, maar we zijn goed voorbereid. We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen.”

Mark van Bommel

Mark van Bommel, de huidige assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij het Australisch elftal, zal Cocu opvolgen bij PSV. Hij heeft voor drie jaar getekend. De oud-middenvelder en PSV-aanvoerder leidde het afgelopen seizoen de belangrijkste jeugdploeg van PSV naar de landstitel. Het was de eerste keer sinds 1991 dat het jeugdteam onder 19 de landstitel pakte. Meteen na de laatste WK-wedstrijd van Australië zal Van Bommel zich op zijn trainerschap bij PSV storten, meldt de club.

Cocu kondigde vorige week onverwacht bij PSV aan dat hij wilde vertrekken, waarna de clubleiding naar Van Bommel stapte. “Het moment waarop je bij een A-selectie begint” is volgens de 41-jarige Van Bommel “niet altijd te regisseren”. Maar hij heeft naar eigen zeggen “de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen”.

Van Bommel werd als speler groot bij PSV, de club waarmee hij vier keer kampioen werd. Daarna speelde hij voor FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. Uiteindelijk sloot hij zijn spelerscarrière in 2013 ook weer af bij de Eindhovense club.

Vertrouwde assistent

Jürgen Dirkx, Van Bommels assistent bij PSV onder 19 en ook onderdeel van de Australische staf, gaat de Limburger ook in diens nieuwe rol assisteren.

Fenerbahçe maakte maandag bekend dat trainer Aykut Kocaman na één jaar vertrekt. De nieuwe voorzitter van Fenerbahçe, Ali Yildirim Koç, zei toen dat “het tijd is voor een nieuwe aanpak”. De club uit Istanboel werd afgelopen seizoen tweede, net onder grote rivaal Galatasaray.