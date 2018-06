Tv-serie Roseanne krijgt spin-off, maar zonder Roseanne

Opnieuw trekt het Amerikaanse televisieprogramma Roseanne de aandacht. Televisiezender ABC heeft vrijdag aangekondigd nog tien afleveringen van de show uit te zenden, maar dan wel zonder hoofdrolspeelster Roseanne Bar. Het programma werd eind mei van televisie gehaald, na een racistische tweet van Barr.

Roseanne was een hit in de jaren negentig en kwam begin dit jaar terug op de Amerikaanse televisie. Eind mei publiceerde Roseanne Barr een tweet waarin ze Valerie Jarrett, voormalig adviseur van oud-president Obama, “een baby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes” noemde. Barr staat erom bekend een fervent Trump-aanhanger te zijn.

Barr zat als luidruchtige Trumpist tot haar oren in een verhitte cultuuroorlog. Roseanne zorgde een week lang voor een mediastorm.

‘Een slechte grap’

ABC noemde het racistische bericht “weerzinwekkend” en besloot de serie van de buis te halen. Barr bood haar excuses aan na aanhoudende ophef. Ze noemde haar tweet “een slechte grap”.

Volgens de ABC moest Roseanne wel een spin-off krijgen, omdat de “iconische personages” van de serie “een plek in de harten en woonkamers van de kijkers hebben vergaard”. In de spin-off, die de werktitel The Conners draagt, zullen andere bekende gezichten van Roseanne terugkeren, onder meer John Goodman en Laurie Metcalf. Zij speelden de man en zus van het personage Roseanne Conner. ABC benadrukt dat Barr financieel noch creatief betrokken is bij de nieuwe show.