Trump: heffing op auto’s EU

Op de dag dat Europa importtarieven op tientallen producten uit de Verenigde Staten invoerde, sloeg de Amerikaanse president Trump direct terug: in een bericht op Twitter dreigde hij een importheffing van 20 procent in te voeren op alle auto’s uit de Europese Unie, als Europa de handelsbarrières niet snel weer afbreekt.

De Europese maatregelen waren een reactie op het eerdere besluit van Trump om staal en aluminium uit Europa (en ook Canada en Mexico) met 25 procent te belasten. Europa rekent nu onder meer hogere invoerrechten op Amerikaans staal, spijkerbroeken, motorfietsen (hoofdzakelijk van Harley Davidson) en pindakaas – bij elkaar goed voor zo’n 3 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

Op dit moment geldt in de VS een importheffing van 2,5 procent op personenauto’s uit de EU en 25 procent op pick-up trucks. De EU heft op zijn beurt 10 procent op auto’s uit de VS.

Storende BMW's

Trump, die eerder tegen de Franse president Macron zei dat hij zich stoorde aan de vele BMW’s op Fifth Avenue in New York, richtte zich in zijn tweet ook direct tot Europese autofabrikanten: „Bouw ze hier!” Een aantal van hen doet dat overigens al: de Duitse producenten Volkswagen, Daimler en BMW hebben grote fabrieken in de VS, met name in de zuidelijke staten waar de meeste Trump-stemmers wonen. Duitse autofabrikanten produceerden vorig jaar 804.000 auto’s in de VS en exporteerden 494.000 auto’s vanuit Duitsland naar de VS.

Aandelen van Europese autofabrikanten daalden vrijdag aan het einde van de handelsdag scherp. Gemiddeld zou een nieuwe Europese auto 10.000 euro duurder worden voor een Amerikaanse consument, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Na de Duitse autofabrikanten is Fiat Chrysler de grootste Europese auto-exporteur naar de VS.

Trump vecht behalve met Europa ook een handelsoorlog uit met China. Hij dreigde eerder al zo’n 450 miljard dollar aan Chinese producten die de VS jaarlijks importeren, extra te belasten. Met Canada en Mexico ruziet hij over herziening van het handelsverdrag Nafta.