Thom de Graaf nieuwe vice-president Raad van State

Thom de Graaf wordt de nieuwe vice-president van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met zijn voordracht. De Graaf (61) volgt per 1 november CDA’er Piet-Hein Donner op, die met pensioen gaat.

De Graaf is nu nog senator voor D66. Eerder was hij onder meer partijleider, vice-premier en burgemeester van Nijmegen. In die stad studeerde hij ook rechten.

De naam van De Graaf gaat al langer rond op het Binnenhof. Tijdens de kabinetsformatie vorig jaar spraken de coalitiepartijen af hem voor te dragen. Na vice-presidenten van PvdA (Herman Tjeenk Willink) en CDA (Donner) zou D66 nu ‘aan de beurt’ zijn voor de topfunctie.

Formeel moet er voor het vice-presidentschap een vacature gepubliceerd worden, maar in de praktijk wordt de benoeming politiek afgehandeld. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) draagt een kandidaat voor aan de rest van het kabinet, die door de ministerraad vervolgens wordt benoemd. Dat is vrijdag gebeurd.

De Raad van State zelf wordt alleen ‘gehoord’ over de voorgedragen kandidaat. Vorige week dinsdag zijn Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrecht, en Sylvia Wortmann, waarnemend vice-president, door Ollongren op de hoogte gebracht van De Graaf’s voordracht. De ongeveer 70 staatsraden hebben vervolgens hun advies kunnen uitbrengen over de benoeming van De Graaf, maar kunnen die niet tegenhouden als ze dat gewild hadden.

Mede uit onvrede over de gebrekkige invloed vroeg de Raad oud-minister Jeroen Dijsselbloem te solliciteren, onthulde NRC vorige maand. Bij de benoeming van Donner in 2012 wilde een deel van de leden van de Raad D66’er Alexander Rinnooy Kan. Ook hij solliciteerde, en ook hij werd genegeerd ten faveure van een reeds binnen de coalitie afgesproken kandidaat.