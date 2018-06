Powerfield stopt met omstreden grondtransacties

Powerfield stopt met het snel doorverkopen van grond voor zonneparken om de waarde ervan op te krikken, zogeheten ‘ABC-transacties’. Dat meldde financieel directeur Jean-Louis Bertholet van Powerfield eerder deze week op een vergadering voor obligatiehouders, aldus meerdere aanwezigen.

De vergadering in Breukelen was belegd na berichtgeving in NRC, vorige maand, over de grondtransacties.

Powerfield, opgericht in 2014, is een van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland. Het kreeg tot nog toe 260 miljoen euro aan rijkssubsidies voor duurzame energie toegewezen. Powerfield bereidt zonneparken voor door grond te kopen en vergunningen en subsidies te regelen. Vervolgens verkoopt het die projecten door. Eén zonnepark in Veendam is opgeleverd.

Lees ook: Grondspeculatie verpakt als groene belegging

Het geld voor de aankoop van grond voor negen zonneparken haalde Powerfield op bij particuliere beleggers, voor in totaal 17 miljoen euro. Bijna 650 particulieren investeerden erin.

Prijsverschillen

Bij vier projecten (in Markelo, Emmen, Coevorden en Nieuwe Pekela) werd de grond snel of vrijwel direct doorverkocht tussen vennootschappen van Powerfield-directeur Symen Jellema, met prijsverschillen tot 1 miljoen euro. Jellema kocht de grond dus van zichzelf en betaalde met het geld van beleggers. Van die opzet waren beleggers niet op de hoogte. Een notaris en een oud-notaris die NRC raadpleegde, vonden dat er sprake was van misleiding.

Journalisten mochten de vergadering niet bijwonen. Powerfield reageerde evenmin op verzoeken om informatie naar aanleiding van de vergadering. Volgens aanwezigen kondigde Powerfield aan dat het geen ABC-transacties meer zal verrichten. Financieel directeur Bertholet had eerder in NRC juist verklaard dat hij zulke grondtransacties „zo weer” zou doen. Powerfield voerde sinds februari 2017 geen ABC-transacties meer uit, maar dat was volgens het zonnebedrijf geen principiële keuze.

Extern onderzoek

Powerfield liet in de afgelopen weken een extern onderzoek uitvoeren naar de ABC-transacties, door notaris Arnaud Wilod Versprille van kantoor Olenz in Veenendaal. Dat onderzoek is niet openbaar gemaakt.

De nieuwe voorzitter Sieko Wynia van de stichting die de Powerfield-beleggers vertegenwoordigt, kent notaris Wilod Versprille naar eigen zeggen „al heel lang”. Volgens Wynia is diens conclusie, op basis van drie van de vier ABC-transacties, dat waardestijgingen deels beter moeten worden gekwantificeerd, maar dat andere „zonder meer verklaarbaar” zijn. Ook het grotere notariskantoor Houthoff is zojuist in opdracht van Powerfield een onderzoek gestart.

Powerfield meldde tijdens de vergadering dat de beleggingen niet onder water staan. Samen zouden ze ruim 19 miljoen euro waard zijn. Volgens Wynia zijn intussen zes projecten getaxeerd. De grond voor één project, het geplande zonnepark in Eemshaven, wordt te koop aangeboden. NRC had gemeld dat een zonnepark daar volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. De obligatieleningen van Markelo zijn afgelost.

Wynia, een fiscaal adviseur uit Veenendaal, volgde in de afgelopen weken Gaby Snijder op als belangenbehartiger van de beleggers. Snijder is een oude zakenrelatie van Jean-Louis Bertholet van Powerfield. Wynia gaf eerder advies over beleggingen in Powerfield en investeert ook zelf in twee projecten.

Powerfield maakte woensdag ook bekend dat het een samenwerking is aangegaan met de Britse zonneparkenbouwer Solarcentury om samen het grootste zonnepark van Nederland in Vlagtwedde (1 vierkante kilometer) te ontwikkelen.

„Wij doen het ontwerp, de bouw, onderhoud, beheer en organiseren de financiering”, aldus directeur Evert Vlaswinkel van Solarcentury Benelux. Powerfield haalde voor het park vergunningen en subsidie binnen. Het project stond dit voorjaar in de verkoop, maar er werd geen koper gevonden.