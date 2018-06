OPEC spreekt voorzichtige verhoging olieproductie af

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) schroeft de olieproductie enigszins op. De veertien lidstaten en hun bondgenoten, aangevoerd door Rusland, hebben vrijdag in Wenen afgesproken om vanaf volgende maand dagelijks 1 miljoen vaten extra te gaan produceren. Dat meldt persbureau Reuters.

Het is geen heel grote verhoging: 1 miljoen vaten maken ongeveer 1 procent uit van de huidige dagproductie. De Verenigde Staten, China en India hadden bij de OPEC aangedrongen op een productieverhoging. De landen vrezen dat er een olietekort ontstaat, waardoor de prijs van de grondstof omhoog zou schieten.

OPEC-lid Iran lag aanvankelijk dwars. Het land vond dat de VS zelf hadden bijgedragen aan stijgende olieprijzen, door sancties op te leggen aan Teheran en aan een ander OPEC-land, Venezuela. Saoedi-Arabië, het belangrijkste OPEC-land, lijkt de Iraniërs nu toch te hebben overtuigd.

Onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat de beoogde dagelijkse productieverhoging van 1 miljoen vaten ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Niet alle landen zullen hun productie snel genoeg kunnen verhogen. Staten die dat wel kunnen, mogen het ontstane tekort niet zomaar opvullen met hun eigen olie. Waarschijnlijk komt de werkelijke productietoename neer op zo’n 600.000 vaten per dag.

Vorig jaar spraken de OPEC en haar partners nog een verlaging van de productie af. Er moesten 1,8 miljoen vaten per dag minder uit de grond worden gepompt. Daardoor is de olieprijs de afgelopen maanden sterk gestegen: van 27 dollar per vat in 2016 naar ongeveer 75 dollar nu.