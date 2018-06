‘Nieuwe topman Air France-KLM in beeld’

De Fransman Philippe Capron is volgens de Franse zakenkrant La Tribune in beeld om de nieuwe topman van Air France-KLM te worden. De 60-jarige bestuurder is op dit moment financieel directeur van multinational Veolia. Hij zou, volgens de krant, volgende week voorgedragen worden aan de raad van commissarissen.

Het moederbedrijf van KLM is sinds begin mei op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Toen stapte na een verloren referendum over een nieuwe cao de pas twee jaar eerder aangetreden Jean-Marc Janaillac op. De voordracht zou schriftelijk al aan partner Delta zijn voorgelegd.

‘Half juli moet het geregeld zijn’

Interim-topvrouw Anne-Marie Couderc liet vorige week in een interview in de Franse krant Les Échos weten dat de opvolging per half juli geregeld zou moeten zijn. Na die toezegging beloofden de vakbonden van Air France om eerder voor eind juni aangekondigde nieuwe stakingen op te schorten en te wachten op salarisonderhandelingen met de nieuwe directie.

Of een mogelijke benoeming van Capron de verhoudingen met de Franse bonden verbetert, is de vraag. Na het vertrek van Janaillac pleitten zij ervoor om als nieuwe baas iemand te rekruteren die bewezen ervaring in de luchtvaartindustrie heeft. Die heeft Capron niet. Veolia is onder andere actief in water, afvalverwerking en (bus)transport. Hij werkte eerder ook in de financiële sector. Net als Janaillac volgde hij de prestigieuze Franse bestuurdersopleiding ENA.

Kandidatuur KLM-topman Pieter Elbers

In het eerdere interview met Les Échos suggereerde Couderc al dat ervaring in de sector niet vereist zou zijn en dat de kandidaat bovenal “perfecte kennis en begrip van de Franse cultuur” moet hebben. Daarmee leek de door Franse kranten vaak geopperde kandidatuur van KLM-topman Pieter Elbers van de baan. Als compensatie zou de Nederlandse tak van het bedrijf volgens La Tribune wel een zwaardere stem aan tafel in de holding krijgen.