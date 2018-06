Nieuwe cao voor grondpersoneel KLM

De plannen voor een nieuwe cao voor het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappij KLM zijn rond. Dat heeft vakbond FNV Luchtvaart vrijdag bekendgemaakt. In het voorstel staat dat het KLM-personeel dat op de luchthaven werkt er geleidelijk 2,5 procent loon bij krijgt. Het principe-akkoord moet nog worden goedgekeurd door de leden van de FNV.

Tot en met 1 juli 2019 zou de loonsverhoging van kracht zijn. Ook staat in het akkoord dat het voor het grondpersoneel makkelijker wordt om in de aanloop naar het pensioen deeltijd te gaan werken. Daarbij worden nog eens driehonderd nieuwe werknemers aangenomen om de werkdruk te verlichten. In april trok de vakbond al aan de bel vanwege de werkdruk: met name de bagageafhandeling zou bij KLM zo zwaar zijn, dat medewerkers blijvende schade opliepen.

Werkdruk terugkerend thema

Of het principe-akkoord ook wordt aangenomen, is nog spannend voor KLM. Begin juni werd een principe-akkoord met de piloten nog weggestemd door de KLM-vliegers. In dat akkoord, dat in mei werd opgesteld, stond onder meer een salarisverhoging van 4 procent en meer verlof. Vakbond VNV ging daarmee niet akkoord, en eiste meer maatregelen tegen de werkdruk. De vakbond wil onder meer dat er een verbeterde regeling komt voor werk- en rusttijden bij piloten.

KLM sluit aparte cao’s af voor piloten, cabine- en grondpersoneel. Werkdruk is bij de onderhandelingen een terugkerend thema. De cao voor piloten had betrekking op 2.800 medewerkers, het nieuwe principeakkoord heeft betrekking op zo’n 14.500 man personeel.