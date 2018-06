Dekker, Sorgdrager en De Hoop Scheffer minister van Staat

De ministerraad heeft vrijdag drie oud-politici voorgedragen voor de eretitel ‘minister van Staat’. Sybilla Dekker (VVD), Winnie Sorgdrager (D66) en Jaap de Hoop Scheffer (CDA) mogen de titel levenslang dragen maar zij moeten eerst nog wel door de koning worden benoemd. Dat laatste is een formaliteit. In gecompliceerde kwesties kan het staatshoofd een beroep op hen doen.

De titel wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Jaap de Hoop Scheffer was minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Balkenende I en deels in Balkenende II. Daarna vervulde hij de rol van secretaris-generaal bij de NAVO en kreeg hij een aanstelling als hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit van Leiden.

Vijf titeldragers

Sorgdrager was minister van Justitie in kabinet Kok-I. Na haar ministerschap was zij enkele maanden Eerste Kamerlid en was zij ongeveer zeven jaar voorzitter van de Raad voor Cultuur. In 2006 werd zij benoemd tot lid van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Ook leidt Sorgdrager momenteel het onderzoek naar de toedracht van de eiercrisis vorig jaar.

Dekker was tot slot in kabinet Balkenende II minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer waar ze onder meer voor liberalisering van de woningmarkt zorgde. In 2012 werd zij lid van het College Financieel Toezicht. Binnen de financiële wereld werkte Dekker eerder bij diverse instanties, waaronder het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en was ze als directeur verantwoordelijk voor de Algemene Werkgeversvereniging.

Premier Rutte zei vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad dat Dekker, Sorgdrager en De Hoop Scheffer “stuk voor stuk een uitstekende maatschappelijke staat van dienst hebben” en dat zij daarom zijn voorgedragen.

Nederland telt op dit moment nog maar vijf ministers van Staat, onder wie oud-premier Wim Kok. Rutte erkende dat een aantal sterfgevallen de reden zijn de groep ministers van Staat weer uit te breiden. De afgelopen jaren overleden onder anderen de ministers van Staat Els Borst (2014) en Ruud Lubbers (2018).