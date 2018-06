Korea’s willen in augustus families herenigen

Noord- en Zuid-Korea willen eind augustus families herenigen die door de Koreaanse oorlog van elkaar gescheiden werden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging vrijdag. Door toenemende spanningen tussen de twee landen waren de familiereünies lang een heikel punt.

De reünies staan nu gepland voor 20 tot en met 26 augustus, aldus Zuid-Korea. In totaal mogen beide landen honderd familieleden sturen, die elkaar op Noord-Koreaans grondgebied zullen treffen.

In totaal staan zo’n 132.000 Zuid-Koreanen die familie in het noorden hebben op een wachtlijst voor de reünie, maar er wordt gedacht dat nog slechts 57.000 van hen in leven zijn, waarvan het leeuwendeel inmiddels zeventig jaar of ouder is. Sinds de oorlog tussen de twee landen (1950-1953) leven zij gescheiden van elkaar. Veel zoekende Zuid-Koreanen weten niet of hun familieleden nog in leven zijn en waar zij wonen.

Twintig eerdere reünies

Sinds de landen werden gescheiden, zijn er twintig reünies geweest. Daarbij waren zo’n 20.000 Koreanen uit beide landen betrokken. De laatste keer dat de bijeenkomsten werden gehouden was in 2015, toen Zuid-Korea nog geregeerd werd door de conservatieve president Park Geun-hye. Hierna begon een periode van verslechtering van de inter-Koreaanse betrekkingen.

NRC zette foto’s van een van de eerdere familieherenigingen op een rij. Bekijk ze hier.

Pyongyang sneed de hotline naar Zuid-Korea af en voerde meerdere rakettests uit. Toen Noord-Korea in februari 2016 ondanks internationale waarschuwingen een satelliet lanceerde, sloot Seoul ook nog eens Kaesong Industriepark: een van de laatste inter-Koreaanse samenwerkingsverbanden. In het in 2004 geopende gebied werkten Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken die worden gerund door Zuid-Koreaanse bedrijven.

Versoepeling van betrekkingen

Inmiddels is sinds januari 2018 in sneltreinvaart een detente begonnen in de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea nam deel aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, hotlines werden hersteld en leiders Kim Jong-un en Moon Jae-in hielden twee tops. Op een van die twee tops, in april, werd al afgesproken dat de herenigingen zouden plaatsvinden. Dat deze nu ook doorgaan, past in deze versoepeling van de onderlinge betrekkingen.

Overigens kunnen de familieleden die elkaar na ruim 60 jaar weer zien zelf op de reünie niet vrijuit spreken. Bij de vorige hereniging kregen Zuid-Koreaanse gegadigden een handleiding mee met onderwerpen waarover zij niet dienden te spreken op de bijeenkomst. Vragen over de Noord-Koreaanse leiders, over mensenrechtenschendingen of over leefomstandigheden worden afgeraden. En ook bepaalde cadeautjes zijn uit den boze, omdat VN-sancties het exporteren van luxegoederen naar Noord-Korea verbieden.