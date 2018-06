Kabinet wil vier gevangenissen sluiten

Het kabinet gaat vier gevangenissen sluiten. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het gaat om inrichtingen in Almere, Zwaag, Zeist en Zoetermeer. De laatste was al sinds juli vorig jaar tijdelijk gesloten, maar gaat nu definitief dicht.

Doordat de geregistreerde criminaliteit daalt staan er al jaren steeds meer cellen leeg. Sinds 2014 zijn er daarom al negentien gevangenissen gesloten. Omdat verwacht wordt dat het aantal gevangenen de komende jaren verder blijft dalen, werd al langer gesproken over de sluiting van meer inrichtingen. In het regeerakkoord is afgesproken dat bij nieuwe sluitingen de gevangenissen buiten de Randstad ontzien worden. Zo blijven de cellencomplexen in het Drentse Veenhuizen nu definitief open.

Lees ook: Zonder gevang verliest Veenhuizen zijn ziel

Andere inrichtingen

Volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) gaan er geen gedwongen ontslagen vallen. Dat is vorig jaar al afgesproken met de vakbonden. Vooral in het westen van het land zijn er tekorten aan personeel in de gevangenissen. Het plan is nu om het personeel van de gevangenissen die dichtgaan te verdelen over andere inrichtingen.

FNV-vertegenwoordiger Yntse Koenen heeft “begrip” voor de sluitingen, maar noemt het besluit ook “cynisch”. “Er is aan de medezeggenschap van de gevangenissen geen advies gevraagd, dit is een puur politiek besluit. De werknemers zijn niet gehoord.” Volgens hem staan de cellen vooral leeg door bezuinigingen op de politie en criminaliteitsbestrijding de laatste jaren.