„Die heb ik, die heb ik, die heb ik, die heb ik, die heb ik, die heb ik niet, die heb ik en die heb ik ook.”

Aldus mijn neefje van acht die tijdens het spelen van het Russische volkslied de spelers uit zijn Panini-album voorbij zag komen.

