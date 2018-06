Door Italië geweigerd migrantenschip nog nergens welkom

De Lifeline, het schip dat in de Middellandse Zee 224 bootmigranten heeft opgepikt en donderdag werd geweigerd door Italië, heeft nog geen plek gevonden om aan te meren. Ook in Malta is het onder Nederlandse vlag opererende vaartuig niet welkom, liet de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli vrijdagavond weten.

Malta vindt dat het niet verantwoordelijk is voor de Lifeline en zijn opvarenden, blijkt uit een brief die Toninelli op zijn Facebookpagina heeft geplaatst. De Italiaan noemt het besluit van het eilandstaatje “inhumaan”.

Eerder op vrijdag drong Italië er bij Malta op aan om de Lifeline toe te laten. Het schip had de migranten voor de Libische kust aan boord genomen, en zou inmiddels in Maltese wateren zijn beland. “Voor de veiligheid van de bemanning en degenen die zijn gered vragen we of Malta één van zijn havens wil openstellen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de rechtse anti-immigratiepartij Lega.

Uitwijken naar Nederland

Salvini was ook degene die donderdag duidelijk maakte dat de Lifeline niet kon aanmeren in Italië. Hij zei dat het schip maar moest uitwijken naar Nederland. Zo’n zeetocht is echter onhaalbaar, aldus Axel Steier, de mede-oprichter van de Duitse hulporganisatie waarvan de Lifeline eigendom is.

De gevolgen van het strenge anti-migratiebeleid van de nieuwe Italiaanse regering blijken niet alleen uit de kwestie rond de Lifeline. Eerder deze maand kondigde Salvini aan dat reddingsschepen van ngo’s niet meer welkom waren. Niet lang daarna weerde het land de Aquarius, een schip dat meer dan zeshonderd migranten had opgepikt. Ook Malta hield zijn havens gesloten. Uiteindelijk konden de migranten na een week terecht in Spanje. Dat land bood Malta vrijdag ook hulp aan bij het opvangen van de Lifeline.

Over de vraag of de Lifeline ook daadwerkelijk een Nederlands schip is, bestaat onduidelijkheid. De Nederlandse regering ontkent elke verantwoordelijkheid voor het vaartuig. Het schip vaart dan wel met een Nederlandse vlag, maar is niet geregistreerd bij het kadaster. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zei donderdag tegen NRC dat Nederland daardoor geen vlagverantwoordelijkheid heeft. Toninelli noemde de Lifeline daarom al een piratenschip.