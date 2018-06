Martinus Haase: ‘Ik ben gestopt met de havo, heb nu elk weekend een show’

Naam: Martinus Haase (17), Hengelo Is: dj Mark Villa Woont met: moeder, zus (20) Moeder: beleidsmedewerker gemeente Vader: communicatieadviseur woningbouwvereniging

Trial and error

„Mijn interesse in dancemuziek begon rond mijn tiende, bij namen als David Guetta en Avicii. De melodieën, de power, dat vind ik zó mooi. Ik had meteen de droom om ook die muziek te kunnen maken. Ik ben gaan opzoeken hoe je dat doet en het zelf gaan uitproberen. Dat is best een lang proces geweest van trial and error. In 2015 heb ik op Dancefair, een muziekbeurs in Utrecht, bij de stand van platenlabel Mixmash Records laten horen wat ik thuis had gemaakt. Ze vonden het meteen supervet. Ze legden mij uit hoe het gaat in de industrie en ik kreeg een contract. Mijn eerste track ‘Venture’ werd door de oprichter van het label, Laidback Luke, gedraaid op een festival in Miami. Dat zo’n grote dj jouw muziek draait, dat is wel echt een grote eer. Op Spotify pakte de track daarna al gauw een paar honderdduizend streams. Daar was ik ook heel trots op.”

Cyprus

„Het begint nu een beetje te lopen, de komende tijd heb ik elk weekend een show. Tot nu toe heb ik gedraaid in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Indonesië en op Cyprus. Het is altijd anders qua setting. Soms is het in een club, soms op een festival en laatst moest ik op een boot draaien. De energie is vaak al heel hoog als je begint. Het verschilt per land tot hoe laat de parties duren. Op Cyprus was het om 9 uur al afgelopen.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

Avicii

„De dood van Avicii was verschrikkelijk nieuws. We waren aan het barbecuen toen ik het hoorde. Wat ik voel is niks vergeleken bij wat zijn familie, manager, vrienden voelen maar het raakt mij ook heel erg. Ik heb altijd tegen hem opgekeken. Hij was, is gewoon een genie, vind ik. Ik heb de film over hem gezien. Het is mooi hoe hij genoot op veel momenten en heftig om hem te zien op mindere momenten. Zelf probeer ik dingen zo goed mogelijk te doen en te doen wat ik leuk vind. Ik heb veel vrijheid op het gebied van muziek. Er wordt altijd overlegd, voorgesteld: wat gaan we doen. Met drank en drugs heb ik geen ervaring, op feestjes drink ik meestal gewoon cola.”

Nieuwe sounds

„De muziek moet blijven komen. Je wilt telkens je sound evalueren en nieuwe sounds zoeken, vette combinaties maken, tracks uitbrengen. Ik ben gestopt met de havo, het werd te lastig te combineren. Dit jaar heb ik de Herman Brood Academie geprobeerd, een driejarige opleiding voor danceproducer in Utrecht. Maar ik woon nog thuis en het reizen werd me te veel, dus ik ben weer gestopt. Ik kan me niet voorstellen dat ik nog iets anders zou willen gaan doen dan wat ik nu doe. Ik verdien er wat geld mee, maar daar gaat het mij niet echt om. Ik wil veel muziek maken. Zoveel mogelijk mensen blij maken. Ik hoop dat ik nog op veel plaatsen kan gaan draaien. En ik hoop voor familie, vrienden er te zijn.”