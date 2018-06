Koningin Elizabeth II verlaat de St. George’s Chapel nadat ze een ceremonie van de Most Noble Order of the Garter in Windsor Castle heeft bijgewoond. De Most Noble Order of the Garter, in het Nederlands de Orde van de Kousenband genoemd, is de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk en een van de oudste Europese ridderordes, en werd ongeveer 700 jaar gelden door koning Edward III van Engeland ingesteld. De Orde van de Kousenband is een zuiver hoofse en wereldlijke orde die geen religieuze idealen nastreeft en als eerste doel heeft de machtige adel aan de heersende vorst te binden.

Foto AFP PHOTO / POOL / Steve Parsons