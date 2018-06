De eerste premier ooit die zwangerschapsverlof heeft

Opeens was de aankondiging daar: twee vishaken en een klein vishaakje. Daarmee gaf de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern in januari op Instagram aan dat ze zwanger was. Donderdag was het zover: Ardern beviel van een gezonde dochter van 3.310 gram. De naam is nog niet bekendgemaakt.

Ardern is de tweede vrouw die tijdens een premierschap beviel. Benazir Bhutto, toen premier van Pakistan, ging haar in 1990 voor toen ze beviel van haar dochter Bakhtawar. Anders dan Bhutto is Ardern wel de eerste premier die officieel zwangerschapsverlof neemt. Ardern (37) is getrouwd met een lokale beroemdheid. Haar man Clark Gayford heeft een populaire lifestyle tv-show, Fish of the Day – waarmee de aankondiging met vishaakjes meteen is verklaard. In zijn programma combineert hij vissen met mooie reizen en lekker eten. Straks wordt hij huisvader. „Ik kan dit zo doen, omdat ik een partner heb die bijna alle zorg op zich neemt. Dus ik wil niet doen alsof ik een superwoman ben, we stoppen met de verwachting dat vrouwen superwomen kunnen zijn”, liet Ardern tijdens interviews meerdere malen weten.

De populariteit van de Labour-premier Ardern – de jongste Nieuw-Zeelandse premier in 150 jaar – is enorm en wordt ‘Jacindamania’ genoemd. Dat komt omdat ze toegankelijk is en vragen niet uit de weg gaat – ook niet wanneer haar voor de zoveelste keer werd gevraagd hoe ze dacht het moederschap met haar baan te kunnen combineren – én omdat ze progressiever en optimistischer is dan haar voorgangers. Het tijdschrift Vogue had haar in het februarinummer op de cover met de kop ‘anti-Trump’.

Ardern, die ook hobby-dj is, was de eerste premier die meeliep met een Gay Pride (toen ze twintiger was verliet ze de Mormoonse Kerk omdat die LHTB’ers niet accepteerde), vroeg meer aandacht voor het milieu, zette een plan op voor goedkopere woningen, beloofde het armoedeprobleem aan te pakken via beter onderwijs en bood buurman Australië aan vluchtelingen op te vangen die door Australië werden weggestopt in detentiekampen bij Papoea-Nieuw-Guinea. Ook de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, omarmen haar. Ardern woont traditionele feesten bij, overlegt meer met ze en droeg in april bij een bezoek aan de Britse koningin een Maori-mantel.

Ardern – die meerdere malen nee had gezegd tegen het leiderschap van de Labour-partij – werd vlak nadat ze premier was geworden door de Amerikaanse president Donald Trump aangezien voor Sophie, de vrouw van Justin Trudeau. Toen Trump erachter kwam wie ze wel was zei hij, verwijzend naar haar verkiezing: „Deze dame heeft voor veel beroering gezorgd in haar land.” Ardern antwoordde daarop gevat: „No one marched when I was elected.”