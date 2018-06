Awkward is zeg maar echt haar ding

De traditionele rol van First Lady is in de eerste plaats die van de moeder van de natie, en daarmee van troosteres der bedroefden van die natie. Wat speelde er dan door het hoofd van Melania Trump toen zij, op weg naar de Amerikaanse zuidgrens om alleenstaande migrantenkinderen te bezoeken, een jas aantrok met op de rug de tekst ‘I really don’t care, do u?’ „Het kan mij niet schelen, jou wel?”

Toen Melania aankwam in McAllen, Texas, had de jas plaatsgemaakt voor een wit safari-jasje. Maar het was al te laat. Het ging niet langer over haar bezoek, alleen nog maar over die jas. Precies zoals toen de First Lady eind augustus met haar echtgenoot op weg ging om slachtoffers van orkaan Harvey een hart onder de riem te steken. De stilettohakken van zwart slangenleer die ze passend achtte voor haar bezoek aan dit rampgebied kregen meer aandacht dan haar gesprekken met reddingswerkers.

Geen verborgen boodschap

„Het is een jas. Er was geen verborgen boodschap. Na het belangrijke bezoek aan Texas vandaag hoop ik niet dat dit is waarop de media zich gaan concentreren”, zei Trumps woordvoerster Stephanie Grisham tegen ABC. Een vergeefse uitspraak, want media en internet waren al losgebarsten in een storm van speculatie en kritiek. De hashtag #Melaniaantoinette, naar de koningin die suggereerde dat het volk toch brioche kon eten als er geen brood was, werd gemunt voor de mate van wereldvreemdheid van de presidentsvrouw. Anderen braken zich het hoofd over het waarom. Was Melania misschien gedwongen de jas te dragen om de aandacht van de pers af te leiden van het feit dat het Witte Huis geen enkel plan heeft de 2.300 migrantenkinderen met hun ouders te herenigen? Was het opschrift bedoeld als geruststelling voor de harde kern van Trumps aanhang? Vocht Melania misschien een echtelijke ruzie uit?

First Lady Melania Trump loopt op hoge naaldhakken naar de presidentiële helikopter, om de schade in Houston te gaan bekijken na de orkaan Harvey. Foto Michael Reynolds/EPA

Tegenstrijdige boodschap

Het is niet de eerste keer dat Melania Trump een tegenstrijdige boodschap zendt en zo uitnodigt tot speculatie. Awkward is zeg maar echt haar ding. Haar publieke optredens zijn schaars. Ze lijkt bij officiële gelegenheden steeds strak te staan van spanning. De uitdrukking van doffe depressie die over haar professioneel stralende gezicht viel na een opmerking van haar man tijdens diens inauguratie leidde tot de hashtag #FreeMelania, evenals de keer dat zij Trumps uitgestoken hand leek weg te slaan. Het is geen geheim dat het gereserveerde voormalige fotomodel geen First Lady wilde worden, en dat haar huwelijk betere tijden heeft gekend.

Was het toeval of latent verzet dat ze een blouse met ‘pusssy bow’, een blouse met striksluiting, droeg op het hoogtepunt van de ophef over Trumps ‘pussy-tape’? En waarom koos ze als vrouw van Trump, volgens Amerikaanse media tegen advies van haar staf in, uitgerekend cyberpesten en ruw gedrag op internet tot werkterrein? Dit voorjaar verscheen de presidentsvrouw na een onverwachte ziekenhuisopname vanwege ‘een goedaardige nieraandoening’ bijna een maand niet in het openbaar, zonder dat het Witte Huis een verklaring gaf. #WhereisMelania, speculeerde Twitter.

Zondag, de dag dat de politieke verontwaardiging over Trumps richtlijn migrantenkinderen van hun ouders te scheiden tot een kookpunt kwam, liet Trump via haar woordvoerster voor het eerst een politiek getinte verklaring uitgaan: de First Lady ‘vond het vreselijk’ te zien hoe kinderen van hun ouders werden gescheiden, en ze hoopte dat beide partijen in het Congres tot migratiehervorming zouden komen.

Melania Trump draagt op het hoogtepunt van de ophef over Trumps ‘pussy-tape’ een blouse met ‘pusssy bow’. Foto Rick Wilking/EPA

Minder tactvol

Haar tweet van later in de week was dan weer minder tactvol. Het Spaanse koningspaar bezocht het Witte Huis. Middenin een internationale storm van verontwaardiging over de van hun ouders gescheiden migrantenkinderen twitterde Flotus (First Lady of the United States): “Koningin Letizia & ik genoten van een kop thee en wat tijd samen terwijl we ons concentreerden op de manieren om positieve impact op kinderen te hebben.”

Melania’s staf is meer dan de helft kleiner dan die van Michelle Obama op het laatst. Maar bij de keuze voor de jas lijkt een vergissing of achteloosheid uitgesloten. The Daily Mail viste uit dat het ging om een kledingstuk van fast-fashionketen Zara, prijs 39 dollar. Het is niet denkbaar dat Melania Trump, die uitsluitend wordt gefotografeerd in haute couture, voor een van camera’s vergeven bezoek aan het epicentrum van een explosief politiek debat zomaar iets van de kapstok rukte.

Volgens haar man was dat dan ook niet zo. Trump twitterde dat Melania genoeg had van wat hij noemt de ‘Fake News Media’. Gezien de kritiek die de First Lady krijgt voor haar invulling van een baan die ze niet wilde, kan het zijn dat de president gelijk had.