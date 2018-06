Antitankwapen afgevuurd op kantoorpand Amsterdam

Donderdagavond om 23.00 uur heeft een man in Amsterdam Nieuw-West met een antitankwapen op een kantoorpand geschoten. Dat maakte de politie Amsterdam vrijdag bekend. De politie heeft donderdagnacht een verdachte aangehouden. Voor zover bekend bij de politie zijn er geen gewonden gevallen.

In het pand zit volgens persbureau ANP onder andere Pijper Media, uitgever van bladen als Panorama, Nieuwe Revu en Playboy. Over de motieven van de verdachte is nog niets bekend. Hij wordt momenteel verhoord.

Bij het incident is een raam gesneuveld en, volgens lokale televisiezender AT5, ook een deur. De politie heeft het antitankwapen ter plaatse gevonden en in beslag genomen.

Antitankwapen

Een antitankwapen is bedoeld om gepantserde voertuigen uit te schakelen. De verdachte in Amsterdam maakte waarschijnlijk gebruik van een draagbare variant. Deze wordt vanaf de schouder afgevuurd.

Het is niet de eerste keer dat iemand in Amsterdam met een antitankwapen schiet. In 2011 raakten zes verdiepingen van het Amsterdamse gerechtsgebouw beschadigd toen twee mannen er met een raketwerper op schoten. Justitie schatte de schade toen op veertigduizend euro. De daders werden ook van andere zaken verdacht en kregen vijf en vijftien jaar celstraf. Een van hen had enkele maanden na het raketwerperincident een 17-jarige jongen met een pistool in zijn buik geschoten. Het slachtoffer raakte zwaargewond.