Alle vmbo-examens op twee scholen Maastricht ongeldig

De eindexamens van alle 354 leerlingen van twee vmbo-scholen in Maastricht zijn door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig verklaard. Dat heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs (ChristenUnie) vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het blijkt dat de leerlingen hun schoolexamens nog niet hadden afgerond, waardoor ze eigenlijk niet hadden mogen deelnemen aan het centraal examen. De schoolexamens en het centraal examen - dat in mei op alle middelbare scholen tegelijk plaatsvindt - vormen samen het eindexamen.

De Inspectie bekijkt per geval wat de gevolgen zijn voor de leerlingen. Sommigen kunnen deze zomer wellicht hun schoolexamens alsnog inhalen, en vervolgens het centraal examen opnieuw maken. Anderen moeten hun hele eindexamenjaar waarschijnlijk over doen. Medio volgende week krijgen de leerlingen volgens het ministerie meer duidelijkheid.

Vakken niet gehaald

Het gaat om eindexamenleerlingen van het Sint-Maartenscollege en Porta Mosana, verenigd onder de koepel VMBO Maastricht. Bij onderzoek door de Inspectie bleek dat alle 354 examenkandidaten van de scholen gaten hadden in hun zogeheten programma toetsing en afsluiting. Daarin staat onder meer welke vakken de leerlingen met een schoolexamen moeten hebben afgesloten voordat ze aan het eindexamen mogen deelnemen. Alle leerlingen hadden één of meerdere vakken niet gehaald.

Wat er precies fout is gegaan bij de twee scholen, moet volgens een woordvoerder van het ministerie nog worden onderzocht door de Inspectie. Of er eventueel sancties kunnen volgen voor VMBO Maastricht, is eveneens onduidelijk. “Dat wordt ook nog onderzocht”, aldus de woordvoerder. “De leerlingen hebben nu onze prioriteit.”

De zaak kwam aan het rollen door een klokkenluider. De Onderwijsinspectie verzocht de school om gegevens en kreeg daarop incorrecte en incomplete informatie. Daarna ging de instantie zelf op onderzoek uit.

‘Verschrikkelijk’

VMBO Maastricht valt onder de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Scholen en bestuur van LVO zeggen de gang van zaken te betreuren. Interim-directeur Loek de Veen van VMBO Maastricht zegt in een persbericht dat docenten zich onvoldoende bewust zijn geweest van regels en procedures “met verstrekkende gevolgen voor de betreffende leerlingen. Ik vind dit verschrikkelijk.”

LVO veroorzaakte eerder onrust in Maastricht door het voornemen om te komen tot nog maar drie middelbare scholen in Maastricht, een vmbo, een havo en een vwo. Dat plan is inmiddels aangepast. Inmiddels volgt wel 46 procent van de pubers in Maastricht middelbaar onderwijs in buurgemeenten of het aangrenzende België.