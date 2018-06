Agent ernstig gewond in ziekenhuis na val uit brandend gebouw

De agent die donderdagavond zwaargewond raakte bij een brand in een woning in Utrecht, ligt nog steeds in het ziekenhuis, meldt ANP. De man klom tijdens de brand uit een raam en liet zichzelf van enkele meters hoogte naar beneden laten vallen. Volgens de politie is hij “ernstig gewond”, RTV Utrecht meent dat hij beide benen heeft gebroken.

Op sociale media zijn beelden verspreid van de sprong van de politieman. Hierop is te zien hoe hij zich laat vallen terwijl de vlammen uit het raam naast hem slaan. De Utrechtse districtschef spreekt van een “moedig optreden”. Hij zegt mee te leven met de agent, zijn vriendin en familie.

De beelden van de val kunnen als schokkend worden ervaren.

Aan de brand ging een explosie vooraf. De oorzaak is vooralsnog onduidelijk. In de woning is donderdagnacht een lichaam gevonden. Volgens RTV Utrecht gaat het om een vrouw van rond de zeventig jaar die is neergestoken voordat de explosie plaatsvond.

De politie wil dit vrijdagochtend niet bevestigen of ontkennen. Ook kan zij nog geen uitspraken doen over de toestand van de gevallen agent. Later op vrijdag wordt een verklaring verwacht.

Het incident vond plaats in de wijk Kanaleneiland.