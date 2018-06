18 jaar cel en tbs voor moord op taxichauffeur

De rechtbank van Maastricht heeft vrijdag een man veroordeeld tot achtttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op een taxichauffeur. Het slachtoffer was in 2017 met twaalf messteken om het leven gebracht en achtergelaten in een bos net over de grens met Duitsland.

Het OM had vijftien jaar cel met tbs met dwangverpleging geëist wegens roofmoord. Vrijdag bepaalde de rechtbank dat in de zaak sprake was van moord met voorbedachten rade. Daarom kreeg de verdachte een hogere gevangenisstraf opgelegd.

In mei 2017 werd de taxi van het slachtoffer verlaten teruggevonden bij Zevenhuizen. Aan de hand van de boordcomputer kon worden achterhaald welke routes de taxichauffeur als laatste had gereden. Hij vervoerde toen de verdachte van Maastricht naar Spaubeek. Daar is de taxichauffeur om het leven gebracht.

Rechtbank: wel voorbedachten rade

“De reden voor het steken moet kennelijk gezocht worden in het feit dat de verdachte de taxichauffeur van zijn geld en auto wilde beroven”, schrijft de rechtbank in een verklaring. Nadat hij het lichaam van het slachtoffer had achtergelaten bij het Duitse Selfkant-Isenbruch, is de 45-jarige verdachte met de taxi weggereden. Hij strandde bij Zevenhuizen vanwege brandstoftekort. De politie trof hem aan in de buurt van de auto.

Tijdens de zitting verklaarde de man dat hij werd aangevallen door de taxichauffeur, maar volgens de rechtbank is daarvoor geen bewijs. Wel had volgens de rechtbank de verdachte tijdens de taxirit genoeg tijd om zich te bezinnen, terwijl hij in de taxi zat. Daardoor valt de straf hoger uit. De verdachte moet ook een vergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.