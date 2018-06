We worden massaal honderd. Wat gaan we met die extra tijd dóén?

Extreem oud worden is straks zo extreem niet meer. Het aantal Nederlanders van honderd jaar en ouder zal tussen nu en 2040 bijna verviervoudigen, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het uiterste scenario dat het overheidsinstituut deze week presenteerde in een rapport, kan de gemiddelde levensverwachting in 2040 zelfs stijgen tot 95 jaar. Dat is bewust een zeer speculatief scenario – het meest waarschijnlijke scenario komt uit op 86 jaar – en om die 95 jaar werkelijkheid te maken moet nog veel technologische vooruitgang worden geboekt. Maar het RIVM staat niet alleen met vergaande voorspellingen over honderdjarige levens.

„Misschien al binnen één generatie is de kans groot dat de meerderheid in westerse landen de honderd zal halen”, zegt Ken Smith, één van de directeuren van het Center on Longevity van Stanford University, dat in Silicon Valley onderzoek doet naar veroudering. Andere studies wijzen erop dat de helft van de baby’s in westerse landen nu al honderdplusser zal worden.

Dat mensen fors ouder worden komt niet alleen door medische uitvindingen en technologische vooruitgang. „Juist met vrij simpele aanpassingen aan leefstijl boeken we veel winst.” Smith refereert aan een beroemd ultrakort voedingsadvies waarmee de Amerikaanse wetenschapsjournalist Michael Pollan decennia aan dieetonderzoek treffend samenvat: „Eet voedsel. Niet te veel. Vooral planten.” Smith oppert een net zo simpele formule voor prettig en gezond ouder worden: „Beweeg. Eet geen troep. Socialize.” Vooral dat laatste element is onderwerp van veel recent onderzoek: „We zien steeds duidelijker dat eenzaamheid voor levensverwachting bijna hetzelfde doet als roken.”

Steeds meer mensen krijgen de fijne kneepjes van het ouder worden blijkbaar onder de knie – en de wetenschappelijke vooruitgang blijft voortdenderen. Maar hoe gaat een honderdjarig leven – een volle eeuw lang – er eigenlijk uitzien?

Nieuwe levensfasen uitvinden „Voor een honderdjarig leven zullen we de normale levensloop opnieuw moeten configureren”, zegt Smith. Nu is het zo: we groeien op, gaan studeren, beginnen te werken, trouwen, krijgen kinderen, gaan met pensioen. We richten ons leven grofweg in op dezelfde manier als voorgaande generaties. „Maar we zullen ons moeten instellen op nieuwe mijlpalen.” Als je veertig bent en je hebt nog zestig jaar te gaan, zal je er misschien voor kiezen even een tijdje uit het arbeidsproces te gaan voor zorg, gezin of een sabbatical bijvoorbeeld, oppert hij. Waarschijnlijk ontstaan door de veel langere levens zelfs compleet nieuwe levensfasen. Na de vorige grote sprongen in levensverwachting, rondom de eerste industriële revolutie, ontstonden nieuwe concepten van levensindeling zoals adolescentie en studententijd; levensfasen die simpelweg niet bestonden toen mensen gemiddeld amper vijftig werden en op hun twaalfde al begonnen met werken. Lynda Gratton, hoogleraar aan de London Business School, ziet zo’n nieuwe fase nu al ontstaan. In haar boek The 100 Year Life noemt ze die de ‘explorer-fase’. Mensen tussen 25 en 40 proberen nu al veel vaker dan vroeger meerdere beroepen uit voordat ze een definitieve carrière kiezen, ze stellen beslissingen als trouwen en kinderen krijgen langer uit, maken vaker lange wereldreizen. Al die twijfelende millennials en digital nomads van de laatste tijd zijn volgens haar mogelijk een voorbode van een hele nieuwe levensfase die ontstaat door ons langere leven. En als dertigers aan het exploren slaan, waarom zestigplussers niet?

Liefde, relaties en familiebanden zullen ook veranderen. „De stijging van het aantal scheidingen is nu het hoogst onder vijftigplussers", zegt Ken Smith van Stanford. Hoe langer mensen leven, hoe vaker ze op elkaar uitgekeken raken – zo simpel is het. Ook in Nederlandse CBS-cijfers is een duidelijke stijging te zien van scheidingen bij langere huwelijken en hogere leeftijden. En ja, bij langer leven in ouderdom horen ook meer ziektes en kwaaltjes. Uit het RIVM-rapport van deze week blijkt dat het aantal mensen met dementie toeneemt van 154.000 in 2015 tot 330.000 in 2040. Ook zullen mensen vaker meerdere ziektes tegelijk hebben. Dat zal het zorgstelsel aanzienlijk onder druk zetten. „Het lijkt mij onvermijdelijk dat veel mensen hun ouders weer in huis zullen nemen en dat er nieuwe gezamenlijke woonvormen ontstaan", zegt Smith. „Dit zou eigenlijk gewoon een terugkeer betekenen naar de manier waarop de meeste mensen voor de twintigste eeuw leefden. Pas toen zijn we ouderen gaan segregeren in aparte gemeenschappen." Fors oudere ouders kan voor grotere druk zorgen op hun kinderen, waarschuwt ook het RIVM-rapport. „Vooral voor de groep mensen die werk, zorg voor de kinderen en mantelzorg moet combineren lijken veel drukverhogende ontwikkelingen samen te komen." Nog meer ouderen kan ook betekenen: nog meer stress.

118 honderdplussers woonden er volgens het CBS in 2017 in Rotterdam, de stad in Nederland met de meeste eeuwelingen. Op twee staat Den Haag met 109, op drie Amsterdam met 88. 1 min 17,33 sec was de tijd die de Amerikaanse Ida Keeling neerzette toen zij in 2016 als eerste vrouw van 100 een officiële hardloopwedstrijd liep van honderd meter. 122 jaar oud werd de alleroudste mens die ooit heeft geleefd, de Franse Jeanne Calment. Met 115 jaar was Hendrikje van Andel-Schipper (gestorven in 2005) de oudste geregistreerde Nederlandse ooit. 69,5 jaar is de wettelijke leeftijd waarop mensen in 2040 AOW zullen krijgen, volgens prognoses van het CBS. Deze voorspelling gaat ervanuit dat de huidige wetgeving verder niet verandert. 100 jaar oud worden is voor veel gemeenten reden voor een officiële felicitatie aan de jarige. In Amsterdam krijgt de honderd jarige dan bloemen, een geldbedrag, een speldje en een oorkonde. ± 2 miljoen euro was Japan, het land met de meeste honderjarigen, in 2014 kwijt aan het traditionele overheidscadeau voor honderdjarigen, een zilveren schaal. Sindsdien is het cadeau afgeschaft.

Meer ouderen op kantoor Mantelzorg is niet het enige dat onbetaalbaar dreigt te worden. De pensioenleeftijd moet ook omhoog, dat weten we nu wel. Levenslang leren en aanpassen worden nog veel belangrijker dan nu. Mensen zullen waarschijnlijk meerdere carrières krijgen in plaats van één. Wat betekent de sterke toename van zestigers en zeventigers op de werkvloer? Niet per se wat je afgaand op clichés zou verwachten. Smith wijst op twee recente onderzoeken bij autofabrikant BMW en adviesbureau Accenture. Bij BMW blijkt in fabrieken dat door een stijging van het aantal oudere werknemers de productiviteit omhóóggaat. Bij Accenture blijkt dat oudere teams minder verloop kennen en minder verzuim. Natuurlijk: er zijn zeker taken waarin ouderen gemiddeld minder goed zijn dan jongeren, zaken die snelheid of fysieke kracht vereisen bijvoorbeeld. Maar om dat op te vangen kunnen robots, kunstmatige intelligentie en automatisering een belangrijke rol spelen.