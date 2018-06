WK-vooruitblik, dag 9: Brazilië zoekt eerste winst, IJsland nu een keer favoriet

IJsland zou als WK-debutant eigenlijk altijd de underdog moeten zijn. Dat was het als EK-debutant twee jaar geleden ook, maar toen kwam het land zelfs in de kwartfinale. Na het gelijkspel tegen Argentinië (1-1) in het eerste groepsduel in Rusland, is de vraag of IJsland tegen Nigeria niet gewoon de favoriet is.

20.00 uur: Servië - Zwitserland

Klagen is voor losers, zei de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic donderdag. Hij wilde niet op voorhand gaan zeuren over de enorme afstand die zijn ploeg moest afleggen voor de groepswedstrijd in Kaliningrad. Dat is liefst 2.000 kilometer van hun trainingsbasis in Samara. Ook is er een tijdverschil van twee uur. “We willen sterk zijn tegen elke tegenstander en we willen laten zien dat we op een goed niveau spelen en dat we elk team kunnen verslaan.”

De 1-1 tegen Brazilië was daarvan bevestiging. Servië is de tweede tegenstander, dat zijn eerste groepswedstrijd van Costa Rica won.