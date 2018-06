WK voetbal trekt minder kijkers dan voorgaande toernooien

Het WK voetbal in Rusland trekt tot nu toe minder tv-kijkers dan het voorgaande grote voetbaltoernooi, het EK in Frankrijk in 2016. Ook toen deed Nederland niet mee. De afgelopen week keken gemiddeld ruim 1,3 miljoen mensen naar de wedstrijden op NPO 1, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). In 2016 trokken de wedstrijden in de eerste tien dagen gemiddeld 1,6 miljoen kijkers.

De best bekeken wedstrijd tot nu toe is Brazilië-Zwitserland met 2,6 miljoen kijkers. In de eerste fase van het EK 2016 trok België-Italië 3,1 miljoen NPO-kijkers. Naar de openingswedstrijd in Rusland tussen het gastland en Saoedi-Arabië keken (buiten primetime, op donderdagmiddag) 1,1 miljoen mensen. De openingsmatch van het EK 2016 trok 2,3 miljoen mensen.

Het vorige wereldkampioenschap in 2014 kende een gemiddelde van 2,9 miljoen kijkers per wedstrijd. In Brazilië werd Nederland uiteindelijk derde.

Talkshows scoren ook slechter

Ook de talkshows op NPO 1 en RTL 7 halen nu minder kijkers dan in 2016 en 2014. Studio Rusland (NOS, NPO 1) haalde in de eerste week van het WK gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. In 2016 trok Studio France 1,5 miljoen kijkers (vroege editie) en 1 miljoen kijkers (laat). Twee jaar eerder haalde Studio Brasil 1,7 miljoen kijkers.

Volgens SKO trok de voetbaltalkshow VI Oranje blijft thuis (RTL 7) gemiddeld 610.000 kijkers. Het praatprogramma loopt al bijna twee weken. Het bereik is bijna 200.000 kijkers lager dan de reguliere talkshow van Genee, Derksen en Van der Gijp, Voetbal Inside.

In België trok de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels, tegen Panama, bijna 2,1 miljoen kijkers op de VRT en nog eens 1,4 miljoen op La Une. Dat is minder dan de openingswedstrijd van de Belgen tijdens het EK in 2016. Toen trok de wedstrijd tegen Italië ruim 2,2 miljoen Vlaamse en bijna 1,7 miljoen Waalse tv-kijkers.

Online kijkers

De eerste wedstrijd van Engeland op het WK (tegen Tunesië, 2-1 winst) was de best bekeken tv-uitzending van dit jaar tot nu toe. Naar de uitzending op BBC 1 keken 13,7 miljoen mensen. Bovendien bekeken 3 miljoen mensen de wedstrijd online, via de BBC iPlayer en BBC Sport. Volgens The Guardian is dat de best bekeken live uitzending van een BBC-programma online.

Het aantal kijkers naar de Nederlandse publieke omroep die de wedstrijd online volgt bedraagt volgens SKO 10 tot 20.000 per wedstrijd.

Het aantal Nederlandse kijkers een WK-wedstrijd volgt op een Vlaamse of Britse zender is overigens marginaal. SKO publiceert geen cijfers van het aantal Nederlanders dat afstemt op VRT en BBC, maar schattingen bedragen enkele duizenden kijkers per wedstrijd.