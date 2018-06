Wilders doet aangifte tegen Azarkan om nepcampagne

Onderweg naar Geert @geertwilderspvv om mijn excuus aan te bieden. In tegenstelling tot @F_azarkan verschuil ik mij niet achter anderen. Wat gister te zien was in Jinek was out of context uit een gesprek van ruim 2,5 uur. Lees straks het echte verhaal in @Else4Weekblad

— Eduard Nandelall (@EduardNandelall) June 21, 2018