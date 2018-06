Vrouw Netanyahu verdacht van fraude

De echtgenote van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is donderdag aangeklaagd voor fraude. Sara Netanyahu wordt ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van publieke middelen. Dat heeft het Israëlische ministerie van Justitie donderdag bekendgemaakt.

Sara Netanyahu zou onder meer circa 360.000 shekel (87.000 euro) uit de staatskas hebben gebruikt voor chique maaltijden in de premierswoning in Jeruzalem. Het onderzoek naar de vermeende fraude door de 59-jarige premiersvrouw begon circa een jaar geleden. De veronderstelde fraude vond plaats tussen 2010 en 2013. Sara Netanyahu wordt ook verdacht van het schenden van het publieke vertrouwen.

Schikking mislukt

Volgens de aanklagers was Sara Netanyahu ervan op de hoogte dat de bestellingen in strijd met de regels zijn. Terwijl zij de maaltijden bestelde, loog ze volgens hen dat er geen koks in de premierswoning werkzaam waren. De openbaar aanklager probeerde een schikking te treffen met Sara Netanyahu waarin de vrouw schuld zou bekennen en het ten onrechte bestede bedrag zou terugbetalen. Toen zij dat weigerde, werd zij in staat van beschuldiging gesteld.

Naast Netanyahu werd ook Ezra Saidoff, een voormalig vicedirecteur van het kantoor van de premier, aangeklaagd. Saidoff kreeg ook nog valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

Sara Netanyahu kent in Israël al langer een reputatie van iemand die er een extravagante leefstijl op nahoudt en geen band met de bevolking heeft. Ook naar premier Benjamin Netanyahu lopen meerdere politieonderzoeken vanwege verdenkingen van corruptie. De premier ontkent de aantijgingen tegen hem en zijn echtgenote en doet die af als een “heksenjacht”.