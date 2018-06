VI en de vertrumping van de Nederlandse televisie

Het was de snelste rode kaart van het televisieseizoen. Toen ik maandag naar de talkshow VI Oranje blijft thuis zapte, viel ik in een triootje orale-seks-anekdotes van om zichzelf gierende mannen op leeftijd. Binnen twee minuten was ik weggebeft naar een andere zender.

De laatste weken van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in RTL-dienst hebben de vorm gekregen van een programma met twee gezichten. Op maandag, woensdag en vrijdag proberen de drie heren zoveel mogelijk mensen tegen de haren in te strijken met een spervuur aan ‘ongezouten meningen’, vaak begeleid door boer- en scheetgeluiden uit een geluidspaneel (ja, echt).

Op andere dagen probeert Wilfred Genee in zijn eentje een min of meer normale talkshow te maken. Maar omdat de VI-heren hun eigen onaangepastheden de laatste maanden met zoveel genoegen uitserveren, krijgt Genee nu steeds de wind van voren van zijn eigen gasten. Vorige week verweet Beau van Erven Dorens hem het schofferen van zijn eigen redactie (die ook RTL Late Night maakte). Genee liet volgens hem de oren te veel hangen naar „die twee Muppets”, waarmee Van der Gijp en Derksen werden bedoeld. „Harteloos” vond hij de programmamakers.

Dinsdag deed programmamaker Maxim Hartman daar een schepje bovenop door Genee in diens gezicht te zeggen dat hij „een pooiertje” was dat Derksen en Van der Gijp „achter het raam zette”. De grote baas moest het ook ontgelden. John de Mol, de nieuwe werkgever van de VI-mannen, was „een psychopaat”. En: „Hij is een fantastische zakenman. Ik begrijp alleen niet dat je teringzooi over mensen hun koppen uitkotst als je vijf miljard hebt.”

Bij de verleiding om terug te beuken kan ik me veel voorstellen, maar ik dacht ook: hier maken we de vertrumping van de Nederlandse televisie mee.

Zo is VI Oranje blijft thuis een programma met een uniek element: het afbranden van het programma zelf is een vast programma-onderdeel. De andere items sneeuwden zo dinsdag wel een beetje onder. Volkskrant-journaliste Wieteke van Zeil gaf een aanstekelijke uiteenzetting over de nieuwe, in het Louvre opgenomen clip van Beyoncé en Jay Z.

Johan Derksen vond, zo vertelde hij een dag later dan weer, helemaal niets aan de dinsdaguitzending. De redactie had mensen bij elkaar gezocht die elkaar amper iets te zeggen hadden. Hartman is volgens Derksen een aardige jongen die denkt dat hij gek moet doen als het rode lampje boven een televisiecamera aanfloept.

Wat hadden de mannen zelf te bieden, woensdagavond? De eerste helft was zo voorbij met het uitnodigen van een oudere vrouw uit het publiek aan de talkshowtafel – ze bleek voor de band gekomen te zijn. Lekkere muziek trouwens, van de met Cesar Zuiderwijk aangevulde Haagse oudere-jongerenband The Clarks. Er werd wat gevit op het uiterlijk van oud-voetballer Nordin Boukhari en er werden wat clichés over de mentaliteit van Marokkaanse voetballers gespuid.

Na de reclame bleek de oudere dame gewisseld voor een jonge barvrouw. Er volgde een primeur: Derksen bleek door de „talentvolle jongen” Thierry Baudet gevraagd te zijn om te spreken op een bijeenkomst van Forum voor Democratie. Derksen heeft het verzoek nog in beraad: „Ik ben bang dat ik straks in de Tweede Kamer zit.” Waarschijnlijker lijkt me dat Baudet volgende week in VI Oranje blijft thuis zit. Dan kan de vertrumping van de talkshow een nieuwe fase in.