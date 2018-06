Verdachte bekent doodschieten broer kroongetuige Nabil B.

De man die wordt verdacht van de moord, eind maart, op de broer van kroongetuige Nabil B. heeft bekend dat hij de schutter was, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Het gaat om een 40-jarige man uit Hilversum. De verdachte heeft aan de politie geen andere informatie verstrekt over de liquidatie.

Kroongetuige Nabil B. legde belastende verklaringen af over kopstukken van de Nederlandse cocaïnemaffia. Zijn 41-jarige broer werd op 29 maart dit jaar doodgeschoten in zijn bedrijf op de NSDM-werf in Amsterdam-Noord. De schutter deed zich voor als sollicitant.

Een paar dagen na de moord werden meerdere verdachten aangehouden. Eén van hen is een 34-jarige man uit Den Haag, hij wordt verdacht van wapenbezit. Een 35-jarige vrouw uit Wassenaar, die ook werd opgepakt, is intussen vrijgelaten. Zij is volgens justitie niet meer in beeld als verdachte.

Nabil B. sloot een deal met het Openbaar Ministerie om te getuigen. Hij was betrokken bij een serie liquidaties en noemt Redouan T. de opdrachtgever van talloze moorden in de onderwereld: Kroongetuige geeft informatie over lange reeks liquidaties

Grote doorbraak voor OM

De 31-jarige Nabil B. besloot te praten met justitie toen er in januari 2017 een ‘vergismoord’ werd uitgevoerd op Hakim Changachi. Hij regelde een vluchtauto en moet van zijn opdrachtgever tegen de familie van Hakim zeggen, die hij goed kende, dat zij niet betrokken zijn bij de moord. Dat weigert hij: Nabil B. vertelt dat hij erbij betrokken was en dat het hem spijt.

Voor het Openbaar Ministerie is de deal met Nabil B. een grote doorbraak in het onderzoek naar de reeks liquidaties in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereld, ook bekend als de ‘mocromaffia’. In zijn verklaring wijst kroongetuige Redouan T., een man van een jaar of veertig uit Nieuwegein, aan als de opdrachtgever van de moorden. De politie doet al meer dan drie jaar onderzoek naar zijn rol. Redouan T. verblijft al jaren niet meer in Nederland.

Sinds de moord op zijn broer wil B. extra garanties van de Nederlandse staat voor de veiligheid van zijn familie. Als die niet worden gegeven, overweegt hij zijn medewerking aan het onderzoek te stoppen.